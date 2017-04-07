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Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017" - ТИА
07 Апреля 2017 13:37
Автор:

7 апреля в 12:00 час по московскому времени завершился полуфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимали участие 13 мам с гражданством России и СНГ.

По результатам смс-голосования в финал проходят три участницы, набравшие наибольшее количество голосов.

Двух участниц финала от стран Ближнего Востока оргкомитет конкурса определит во второй половине апреля. Таким образом, всего в финал выйдут 5 участниц. Формат определения победительницы конкурса будет определен во второй половине апреля.

Финалистками от России и СНГ стали:
Эльвира Биксентеева (Тюменская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/biksenteevaelvira/
Анна Шулькевич (Тверская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/annashulkevich/
Диана Слащёва (Московская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/dianaslaschova/

Анна Шулькевич из Твери 34 года, у нее 3 детей

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Метки: Анна Шулькевич "Королева Рунета 2017"
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Комментарии (10)

  • horton 
    "Формат определения победительницы"... хм?!
    07.04.2017 13:47
    0 | 1

    • BARBAdos 
      формат прост, и у тверичанки шансы весьма великИ)))
      Прикрепленные изображения:
      07.04.2017 13:51
      0 | 0

      • horton 
        Может и великИ, но и другие "не лыком шиты"... я даже зашла посмотреть...)))
        Прикрепленные изображения:
        07.04.2017 13:55
        0 | 1

        • BARBAdos 
          у нее нет шансов
          Прикрепленные изображения:
          07.04.2017 13:58
          0 | 2

          • horton 
            Есть... но не столь великИ )))
            07.04.2017 14:07
            0 | 0

  • MikeH 
    А где блондинки?
    07.04.2017 13:50
    0 | 1

  • Добрая Мышь 
    глянула "красавиц" - одна другой красивше..... а фотографии-то какие...вобщем, только подтвердилось мнение, что большинство пользователей сети не очень адекватные люди
    07.04.2017 13:51
    0 | 1

    • russs 
      Стыдитесь! Онижематери!!!
      07.04.2017 13:54
      0 | 3

    • Tamplier 
      надо было самой выставляться,затмила бы всех!
      07.04.2017 14:16
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Неправильное название.Должно быть"Царица рунета".
    07.04.2017 14:11
    0 | 0
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