Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

7 апреля в 12:00 час по московскому времени завершился полуфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимали участие 13 мам с гражданством России и СНГ.



По результатам смс-голосования в финал проходят три участницы, набравшие наибольшее количество голосов.



Двух участниц финала от стран Ближнего Востока оргкомитет конкурса определит во второй половине апреля. Таким образом, всего в финал выйдут 5 участниц. Формат определения победительницы конкурса будет определен во второй половине апреля.



Финалистками от России и СНГ стали:

Эльвира Биксентеева (Тюменская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/biksenteevaelvira/

Анна Шулькевич (Тверская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/annashulkevich/

Диана Слащёва (Московская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/dianaslaschova/



Анна Шулькевич из Твери 34 года, у нее 3 детей