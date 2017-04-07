Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

7 апреля в 12:00 час по московскому времени завершился полуфинал международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимали участие 13 мам с гражданством России и СНГ.
По результатам смс-голосования в финал проходят три участницы, набравшие наибольшее количество голосов.
Двух участниц финала от стран Ближнего Востока оргкомитет конкурса определит во второй половине апреля. Таким образом, всего в финал выйдут 5 участниц. Формат определения победительницы конкурса будет определен во второй половине апреля.
Финалистками от России и СНГ стали:
Эльвира Биксентеева (Тюменская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/biksenteevaelvira/
Анна Шулькевич (Тверская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/annashulkevich/
Диана Слащёва (Московская область) http://www.queenrunet.ru/press/2017/woman/dianaslaschova/
Анна Шулькевич из Твери 34 года, у нее 3 детей
Комментарии (10)
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uabumoderoff
07.04.2017 14:11
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