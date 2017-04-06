С 1 июня поезда «Сапсан» станут быстрее на 5 минут

С 1 июня частично изменится расписание движения высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Согласно новому графику движения, поезда «Сапсан» будут курсировать до 5 минут быстрее. Сокращение времени зависит от составности поездов и количества остановок в пути следования.

Таким образом, минимальное время в пути следования поездов «Сапсан» составит 3 ч. 35 мин.