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С 1 июня поезда «Сапсан» станут быстрее на 5 минут

06 Апреля 2017 12:15
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С 1 июня частично изменится расписание движения высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Согласно новому графику движения, поезда «Сапсан» будут курсировать до 5 минут быстрее. Сокращение времени зависит от составности поездов и количества остановок в пути следования.

Таким образом, минимальное время в пути следования поездов «Сапсан» составит 3 ч. 35 мин.

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Метки: сапсан график движения сапсанов
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Комментарии (8)

  • uabumoderoff 
    Мимо Твери чтоль?Подробнее.
    06.04.2017 12:25
    0 | 3

  • Maltseva 
    Прекрасно, дерьмо будет на 5 минут меньше в области!
    06.04.2017 12:36
    4 | 13

    • Varg 
      На сапсране проедет мимо.
      06.04.2017 13:27
      1 | 0

  • hell 
    Я наверное чет не поняла? От Твери до Питера время пути составляет примерно  3 часа... а теперь 3,35- это откедова докедова?
    06.04.2017 12:38
    1 | 2

    • Kornet 
      От тудова до ентова
Причем здесь Тверь?
      06.04.2017 12:42
      0 | 12

      • hell 
        3,35 от Москвы до Питера, че ли? А, сейчас 3,40 1 рейс в день, наверное к нему и привязано. Все остальные 4 часа в пути, значит будут по 3,55. Усе, въехала...
        06.04.2017 12:53
        0 | 3

  • Old_man 
    С каких это пор скорость стала измеряться в единицах времени?
    06.04.2017 14:13
    0 | 0

  • ilich 
    Для жителей Твери эту новость следует читать так, - с 1 июля электрички до Москвы  будут ехать на 45 минут дольше.
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    06.04.2017 16:23
    0 | 0
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