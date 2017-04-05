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Три сотрудника редакции ТИА стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость»

Три сотрудника редакции ТИА стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость» - ТИА
05 Апреля 2017 12:49
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Общероссийский народный фронт подвел итоги конкурса журналистских работ за 2016 год. В числе победителей - три материала редакции ТИА:

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Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ.

Победители приняли участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», который проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Всего в работе форума участвовали более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Медиафорум закончился встречей с лидером движения Владимиром Путиным.

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Метки: медиаонф конкурс онф правда и справедливость журналисты тиа победили в конкурсе
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Комментарии (4)

  • antiER 
    Кто из сидящих Крот и Horton)
    05.04.2017 12:52
    0 | 3

  • ДеД 
    Ура! В нашей тверской клеточке чириканье услышано!?
Шучу. Правда, приятно!
    05.04.2017 12:59
    0 | 5

    • BEKTOP 
      Что приятно-то ? Из рук "ОНФ" награду брать? Вы бы сами-то взяли?
      05.04.2017 13:16
      2 | 2

      • ДеД 
        Вы знаете (не вижу Вашего имени), мне всё равно приятно за ТИА!
        05.04.2017 14:51
        0 | 2
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