Три сотрудника редакции ТИА стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость»

Общероссийский народный фронт подвел итоги конкурса журналистских работ за 2016 год. В числе победителей - три материала редакции ТИА:
Готова ли Тверь к отопительному сезону? Город разрыт, труб нет, сроки окончания ремонтов "Тверской генерации" неизвестны. Автор - Наталья Сердобинцева
Клиника Тверского государственного медицинского университета проводит сложные операции бесплатно по полису ОМС. Автор - Софья Вискова
Жизнь на помойке. Как большие города засоряют тверскую глубинку, и кому это выгодно. Автор - Юлия Островская
Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ.
Победители приняли участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», который проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Всего в работе форума участвовали более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Медиафорум закончился встречей с лидером движения Владимиром Путиным.
Комментарии (4)
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ДеД
05.04.2017 12:59
0
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5
BEKTOP
05.04.2017 13:16
2
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2
ДеД
05.04.2017 14:51
0
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2