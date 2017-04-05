Три сотрудника редакции ТИА стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость»

Общероссийский народный фронт подвел итоги конкурса журналистских работ за 2016 год. В числе победителей - три материала редакции ТИА:

Готова ли Тверь к отопительному сезону? Город разрыт, труб нет, сроки окончания ремонтов "Тверской генерации" неизвестны. Автор - Наталья Сердобинцева



Клиника Тверского государственного медицинского университета проводит сложные операции бесплатно по полису ОМС. Автор - Софья Вискова

Жизнь на помойке. Как большие города засоряют тверскую глубинку, и кому это выгодно. Автор - Юлия Островская

Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ.

Победители приняли участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», который проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Всего в работе форума участвовали более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Медиафорум закончился встречей с лидером движения Владимиром Путиным.