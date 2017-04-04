4 апреля в Тверской области по тревоге в воздух поднялись боевые самолёты

4 апреля более 30 экипажей самолетов Су-34, Миг-29СМТ и Миг-31БМ подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы базирования в Тверской, Воронежской и Курской областях. Авиационные полки оперативно-тактической авиации Западного военного округа начали летно-тактическое учение, сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), стрельбы из 30-мм пушки ГШ-30 и бомбометание учебных и штатных бомб П50Т и ФАП500 по различным целям.

В течение четырех дней летчики будут выполнять летные задания как одиночно, так и в составе эскадрилий. Учение завершится 7 апреля. В нем примет участие около 300 военнослужащих, будет задействовано шесть военных аэродромов и два авиационных полигона в Тверской и Воронежской области.