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В городе Конаково нашли часть фаянсового иконостаса Кузнецова из взорванного старообрядческого храма

04 Апреля 2017 17:20
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Фоторепортаж
Видео

Коллекция Конаковского краеведческого музея пополнилась новым артефактом - семья Курносовых передала весьма необычный предмет, который стал поводом для исторического расследования.

Этот фаянсовый фрагмент в семье Курносовых использовался в качестве подставки для вазы времён Матвея Кузнецова (владелец "фарфоровой империи" в дореволюционной России), они были уверены, что это часть изразцовой печи. Удивительно, но в запасниках музея нашёлся точно такой же предмет интерьера из фаянса, и стало понятно, что вместе они уже образуют часть какого-то крупного ансамбля.

Сотрудники музея провели своё расследование: подняли исторические документы из архивов, поговорили с краеведами, изучили старинные фотографии. Научный совет пришёл к выводу, что это часть фаянсового иконостаса из старообрядческого храма Тихвинской иконы Божьей Матери на берегу Донховки, который был взорван в 1936 году. Кстати, известный промышленник и владелец фаянсовых и фарфоровых заводов Матвей Сидорович Кузнецов был старообрядцем и строил церкви.

Несмотря на то, что храм взорвали, по словам старожилов, розово-голубых осколков и черепков на месте не было, отсюда следует вывод, что иконостас успели демонтировать.Всего на кузнецовской фабрике было изготовлено 38 подобных иконостасов. Один из них, например, в 1900 году был представлен на всемирной выставке в Париже и получил главный приз. Впоследствии иконостас купил угольный магнат и установил в чешском городе Марианские Лазни. Сравнив фотографии с фрагментами из музея, сотрудники пришли к выводу, что они идентичны.

По материалам Медиагруппа "ТелеКон" г. Конаково новости

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Метки: конаково фаянсовый иконостас матвей кузнецов конаковский фаянсовый завод
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