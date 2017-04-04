Калининская АЭС на 104,5% выполнила плановое задание марта по выработке электроэнергии

В марте 2017 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,156 млрд кВтч электроэнергии (104,5%), что на 485,3 млн кВтч больше, чем в предыдущем месяце. В энергосистему отпущено 3,011 млрд кВтч электроэнергии (105,1%).
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 106,08%.
Всего с начала года энергоблоками Калининской АЭС выработано 8,270 млрд кВтч электроэнергии, в энергосистему отпущено 7,850 млрд кВтч.
В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС.
Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Комментарии (6)
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russs
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04.04.2017 17:10
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