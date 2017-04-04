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Калининская АЭС на 104,5% выполнила плановое задание марта по выработке электроэнергии

04 Апреля 2017 16:03
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В марте 2017 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,156 млрд кВтч электроэнергии (104,5%), что на 485,3 млн кВтч больше, чем в предыдущем месяце. В энергосистему отпущено 3,011 млрд кВтч электроэнергии (105,1%).

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 106,08%.

Всего с начала года энергоблоками Калининской АЭС выработано 8,270 млрд кВтч электроэнергии, в энергосистему отпущено 7,850 млрд кВтч.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
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Комментарии (6)

  • Rina 
    Да нам от этого ни тепло ни холодно. Куда эта энергия уходит? Электричество наше-то не самое дешевое.
    04.04.2017 16:32
    0 | 3

    • Петр 
      Электричество наше-то не самое дешевое - это да!
А их, дешевое продают даже за границу!
      04.04.2017 16:34
      0 | 0

    • Житель подземелья 
      энергия уходит в единую энергосистему. в том числе вроде как братьям финнам (хотя точно уже не припомню). станции типа КАЭС в принципе не умеют работать на какой-либо отдельный регион и строились они совсем не для этого. тарифообразование вообще штука не простая, можете поизучать на досуге, из чего тариф складывается и почему в том числе в Тверской области он не самый дешевый.
      04.04.2017 17:00
      0 | 1

      • Uylo_Yobannen 
        В Финку уходит, да. Даже ВПТ Выборг специально построили ради экспорта.
        04.04.2017 17:50
        0 | 0

    • Opanas Zaperdolenko pravosek 
      Главное, что у крымских братьев по два рубля, почти как до войны, в Украине по рублю киловатт-час.. Крымнаш!!!!
      04.04.2017 18:55
      0 | 0

  • russs 
    Главное, чтобы так не перевыполнила:
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    04.04.2017 17:10
    0 | 1
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