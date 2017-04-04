СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем вагоне электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара в вагоне электропоезда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля по неустановленной пока причине произошло возгорание 4 вагона электропоезда сообщением Кимры-Москва, стоявшего на станции Савелово Октябрьской железной дороги. После ликвидации возгорания на месте был найден труп неизвестного мужчины.

Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе и криминальная.