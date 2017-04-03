За сбор и продажу первоцветов будут штрафовать

В Тверской области растет немало редких и исчезающих первоцветов, занесённых в Красную книгу Тверской области и России. К ним относятся, к примеру, ветреница лесная, прострел луговой, прострел раскрытый, хохлатка промежуточная, зубянка луковичная и другие.

Ежегодно в начале весны эти растения становятся предметом добычи для браконьеров.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области напоминает, что незаконный сбор первоцветов - это правонарушение и наказывается штрафом. За незаконный сбор, продажу, приобретение, уничтожение редких и исчезающих растений, а также мест их обитания статьёй 59.7 Закона Тверской области «Об административных правонарушениях» предусмотрены следующие административные штрафы:

для граждан - от 4 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Ответственность за сбор и уничтожение первоцветов, занесённых в Красную книгу России, предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.