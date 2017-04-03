Разрушающимся балконом на 42 доме по пр-ту Чайковского займутся следователи

2 апреля на сайте ТИА была опубликована народная новость "Это уже не кирпичики!", где сообщалось, что на доме 42, расположенном по проспекту Чайковского Твери, разрушается балкон и значительные фрагменты ограждения - целые бруски - падают на тротуар, угрожая жизни и здоровью граждан.

Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области по факту публикации теперь проводит проверку. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в новости.