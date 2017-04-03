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Разрушающимся балконом на 42 доме по пр-ту Чайковского займутся следователи

03 Апреля 2017 11:28
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Фоторепортаж

2 апреля на сайте ТИА была опубликована народная новость "Это уже не кирпичики!", где сообщалось, что на доме 42, расположенном по проспекту Чайковского Твери, разрушается балкон и значительные фрагменты ограждения - целые бруски - падают на тротуар, угрожая  жизни и здоровью граждан.

Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области по факту публикации теперь проводит проверку. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в новости.

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Метки: разрушается балкон су ск по тверской области чайковского 42
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Комментарии (7)

  • russs 
    Неужто эти СУСКи балкон починят? Не верю!
Впрочем, если этого гарного хлопца загнать на тот балкон, он - обвалится, и проблема будет решена!
    Прикрепленные изображения:
    03.04.2017 11:48
    0 | 11

  • USSR 
    Прекрасная новость! Прокачаем УК через народные новости! Спасибо ТИА. Хоть кто-то в этом городе занимается работой!
    03.04.2017 11:51
    0 | 8

    • jazz-y 
      Ук за деньги жильцов эту проблему не решить.
      03.04.2017 11:56
      0 | 3

      • USSR 
        Как дока в этих делах скажите нам, а не ответственность жильцов ли содержать балкон в надлежащем состоянии?
        03.04.2017 11:59
        1 | 2

        • jazz-y 
          По совести - да, а по закону и судебной практике - нет. 
Тут очередной парадокс - с одной стороны понятно, что отдельным балконом пользуется только конкретная квартира, а с другой стороны балконы - это конструктивный элемент здания, а значит общее имущество всех жильцов. Формально это зона ответственности УК. Однако отремонтировать их в рамках текущего содержания общего имущества невозможно - тут проблема не в косметике, а в конструкции. Соответственно это уже кап. ремонт, т.е. что-то вменяемое с такими балконами может сделать только рег. оператор, причем скорее всего при дополнительном финансировании жильцов - площадь дома небольшая, денег по плану собирается мало. Учитывая то, что балконы есть не у всех, незаинтересованные жильцы воспримут подобную идею в штыки, т.е. как ни крути всё ограничится дешевым косметическим ремонтом.
          03.04.2017 12:11
          0 | 7

  • леха мамонтов 
    а на выходе пшик
    03.04.2017 12:58
    0 | 2

  • Хычник_Ёж 
    Дайте следователям мастерки-пусть занимаются!
    03.04.2017 14:56
    0 | 2
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