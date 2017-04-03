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В Твери велосипедистка "вырубилась" на проезжей части

03 Апреля 2017 11:42
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А было ли ДТП, рассуждают пользователи соцсетей. В группе «Подслушано у водителей. Тверь» 2 апреля опубликованы две фотографии с Третьяковского переулка. На них видно, что на проезжей части лежит женщина с закрытыми глазами. Недалеко от нее находится велосипед. Рядом стоит «Хендай Солярис». С первого взгляда картина вырисовывается следующая – иномарка сбила женщину-велосипедистку, которой очень нужна помощь.

Однако очевидцы сообщают, что автомобиль тут ни при чем. Женщина с велосипеда упала сама и просто вырубилась. Кроме того, от нее исходил сильный запах алкоголя. Машина же остановилась, чтобы оказать помощь.

Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, информация об этом происшествии есть, но в этом ДТП никто не пострадал.

Автор фото - Вадим Громов.

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Метки: пьяная велосипедистка пьяная женщина дтп в твери
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Комментарии (8)

  • russs 
    Ехала, ехала, и чо-то приуныла.
    03.04.2017 11:48
    0 | 7

  • Shumadan 
    "Я всегда с собой беру видеокамеру" (с)
    03.04.2017 11:52
    0 | 4

  • Mikhail69 
    А тип ДТП - столкновение велосипедиста с проезжей частью?
    03.04.2017 12:08
    0 | 3

  • hell 
    Прав нет, отнимать нечего... Штраф за пьяную езду и конфисковать велик!
    03.04.2017 12:11
    0 | 2

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Пьяная? Карманы обшмонать. Святое дело.
      03.04.2017 12:25
      0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Главное, что не обоssалась. Было бы неудобно за тверичанок)
    03.04.2017 12:12
    1 | 5

  • TVERSKOY_SK 
    В такую погоду только после 0.5. велосуслики за руль садятся.
    03.04.2017 13:08
    0 | 5

  • RSERG 
    Напьются - себя не помнят!!!!!!
    03.04.2017 15:15
    0 | 0
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