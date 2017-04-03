В Твери велосипедистка "вырубилась" на проезжей части

А было ли ДТП, рассуждают пользователи соцсетей. В группе «Подслушано у водителей. Тверь» 2 апреля опубликованы две фотографии с Третьяковского переулка. На них видно, что на проезжей части лежит женщина с закрытыми глазами. Недалеко от нее находится велосипед. Рядом стоит «Хендай Солярис». С первого взгляда картина вырисовывается следующая – иномарка сбила женщину-велосипедистку, которой очень нужна помощь.

Однако очевидцы сообщают, что автомобиль тут ни при чем. Женщина с велосипеда упала сама и просто вырубилась. Кроме того, от нее исходил сильный запах алкоголя. Машина же остановилась, чтобы оказать помощь.

Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, информация об этом происшествии есть, но в этом ДТП никто не пострадал.

Автор фото - Вадим Громов.