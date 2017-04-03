C 3 по 9 апреля в Тверской области проходит «Неделя безопасного интернета». На недавнем приеме граждан Губернатор Игорь Руденя поручил предоставить тверскому региональному отделению общественного движения «Кибердружина» оборудование и технику, необходимые для работы. Представители организации проводят профилактические беседы с подростками, помогают правоохранительным органам в борьбе с опасным контентом в интернете. Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 сайтов, пропагандирующих экстремизм.
Игорь Руденя также распорядился предоставить помещение для проведения мероприятий активистов, обеспечить транспорт для доставки в Тверь детей из социальных и образовательных учреждений области.
В рамках «Недели безопасного интернета» в Тверском колледже им. А.Н. Коняева 5 апреля состоится мастер-класс от «Кибердружины» по информационной безопасности для специалистов сферы молодежной политики в муниципалитетах.
На мастер-классе эксперты расскажут об информационной безопасности при работе в сети интернет, методиках обучения молодежи информационной гигиене, профилактике вовлечения молодых людей в негативные организации, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (16)
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russs
03.04.2017 10:43
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Toad
03.04.2017 10:48
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russs
03.04.2017 10:50
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