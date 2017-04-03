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В Тверской области проходит «Неделя безопасного интернета»

03 Апреля 2017 09:29
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C 3 по 9 апреля в Тверской области проходит «Неделя безопасного интернета». На недавнем приеме граждан Губернатор Игорь Руденя поручил предоставить тверскому региональному отделению общественного движения «Кибердружина» оборудование и технику, необходимые для работы. Представители организации проводят профилактические беседы с подростками, помогают правоохранительным органам в борьбе с опасным контентом в интернете. Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 сайтов, пропагандирующих экстремизм.

Игорь Руденя также распорядился предоставить помещение для проведения мероприятий активистов, обеспечить транспорт для доставки в Тверь детей из социальных и образовательных учреждений области.

В рамках «Недели безопасного интернета» в Тверском колледже им. А.Н. Коняева 5 апреля состоится мастер-класс от «Кибердружины» по информационной безопасности для специалистов сферы молодежной политики в муниципалитетах.

На мастер-классе эксперты расскажут об информационной безопасности при работе в сети интернет, методиках обучения молодежи информационной гигиене, профилактике вовлечения молодых людей в негативные организации, сообщает правительство Тверской области

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Метки: тверское региональное отделение общественного движения «Кибердружина» «Неделя безопасного интернета»
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Комментарии (16)

  • Leandr 
    Боится толстопузый, чтоб народ на выборах не проголосовал против Едра
    03.04.2017 09:39
    1 | 5

  • ckfdf_nhele 
    Транспорт для доставки детей и помещения для их размещения уже есть в УВД.
    03.04.2017 09:51
    1 | 6

  • MikeH 
    Дятлы, которые не могут связать двух слов, и вся борьба которых сводится к жалобам на сайт, будут учить кого-то там информационной безопасности. Это даже не смешно.
"Не ведитесь на пропаганду...."
    03.04.2017 10:04
    1 | 7

  • russs 
    Лучше бы эти недодружиники по паркам бегали.
    03.04.2017 10:15
    0 | 2

  • Toad 
    Огласите список "экспертов", где они получали образование, какой у них опыт работы. Может есть публикации на тему информационной безопасности ? Если у человека хватило ума "стукануть" на какой либо сайт в Роскомнадзор он автоматически становится экспертом ?
    03.04.2017 10:19
    0 | 3

  • MikeH 
    Как гражданин страны, я считаю недопустимым расходование бюджетных средств на всякие сомнительные организации и их мероприятия. 
Если губернатору так этого хочется - пусть оплатит это из собственного кармана.
Интересно, уже были прецеденты по судебному преследованию губернаторов за нецелевое использование бюджетных средств? :-)
    03.04.2017 10:19
    0 | 2

    • Житель подземелья 
      пока рейтинг растет никто никого привлекать не будет. а что случается при попадании в немилость можете спросить у Белых, Гайзера и прочих Улюкаевых.
      03.04.2017 10:25
      0 | 1

  • BARBAdos 
    Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 сайтов, пропагандирующих экстремизм.////

этим недоумкам невдомек, что сайты не прекратили существование, а просто поменяли имена... Хотя вполне допускаю, что все они прекрасно понимают - экстремизм это просто ширма, а на самом деле все эти кибердружины занимаются политическими вещами...
    03.04.2017 10:26
    0 | 3

    • MikeH 
      Да, тоже обратил на это внимание. Но это ж надо мозги, знание технологий и понимание того, что ты делаешь.
      03.04.2017 10:28
      0 | 0

      • Toad 
        Забавно то, что из 140 наверно 138 это группы в контакте. 
Вообще эта "кибердружина" сама может создавать прецедент для блокировки, что им мешает провоцировать, размещать неугодный материал ? ничего, потом пишем жалобу и все блокировка есть. Понятно что через n-дней хозяин ресурса выяснит причину и удалил непотребный контент и блокировку снимут но все же.
        03.04.2017 10:46
        0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Можно подумать, что коняевцы теперь порнуху на занятиях смотреть не станут. Чем они тогда будут заниматься?)
    03.04.2017 10:34
    0 | 0

  • Бертран 
    Полезное дело делают молодые дружинники, ибо интернет заполнен информацией, которая не соответствует нашим идеям, нашим ценностям и скрепам. Многие люди не могут разобраться в истинности тех или иных предложений, верят любому контенту, впадают в депрессию и как следствие совершают непоправимые ошибки.
Бережёного- Бог бережёт!
    03.04.2017 10:40
    1 | 0

    • russs 
      Чем больше читаю про этих бездельников, тем больше нравятся мгерыши. :)
      03.04.2017 10:44
      0 | 1

  • russs 
    Полез читать про этих недоумков, незнающих слово proxy и наткнулся на восхитительную очепятку:
https://tverweek.com/obshchestvo/v-tverskoj-oblasti-aktivisty-kiberdruzhiny-rasskazhut-o-bezopasnosti-v-internete.html
в Тверском колледже им. А.Н. Конева кибердружинники проведут мастер-класс по информационной безопасности

Конева нету на этих леголасов. И Будённого!
    03.04.2017 10:43
    0 | 3

    • Toad 
      Хорошо хоть не имени Коня
      03.04.2017 10:48
      0 | 1

      • russs 
        Да уж. Имени коня Будённого!
        03.04.2017 10:50
        0 | 0
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