C 3 по 9 апреля в Тверской области проходит «Неделя безопасного интернета». На недавнем приеме граждан Губернатор Игорь Руденя поручил предоставить тверскому региональному отделению общественного движения «Кибердружина» оборудование и технику, необходимые для работы. Представители организации проводят профилактические беседы с подростками, помогают правоохранительным органам в борьбе с опасным контентом в интернете. Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 сайтов, пропагандирующих экстремизм.

Игорь Руденя также распорядился предоставить помещение для проведения мероприятий активистов, обеспечить транспорт для доставки в Тверь детей из социальных и образовательных учреждений области.

В рамках «Недели безопасного интернета» в Тверском колледже им. А.Н. Коняева 5 апреля состоится мастер-класс от «Кибердружины» по информационной безопасности для специалистов сферы молодежной политики в муниципалитетах.

На мастер-классе эксперты расскажут об информационной безопасности при работе в сети интернет, методиках обучения молодежи информационной гигиене, профилактике вовлечения молодых людей в негативные организации, сообщает правительство Тверской области