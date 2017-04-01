3 апреля с помощью автовышки уберут аварийные элементы фасада дома на Тверском проспекте

После того, как на ТИА была опубликована новость о частичном обрушении карниза дома № 16 по Тверскому проспекту, сотрудники администрации Центрального района Твери в течение 15 минут огородили опасную зону сигнальными лентами.

Администрация Твери сообщает, что на данный момент совместно с УК «Содружество», в управлении которой находится это здание, выработаны оперативные меры для решения проблемы. В понедельник будет направлена автовышка, чтобы убрать с фасада дома все аварийные и опасные элементы, которые могут упасть.

Дом №16 по Тверскому проспекту включён в программу капитального ремонта, который запланирован на 2017-2018 гг. В рамках ремонтных работ кровля и фасад здания будут отреставрированы.

Тем временем Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку.

Фото из группы Жизнь Пафния