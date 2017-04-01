3 апреля с помощью автовышки уберут аварийные элементы фасада дома на Тверском проспекте

После того, как на ТИА была опубликована новость о частичном обрушении карниза дома № 16 по Тверскому проспекту, сотрудники администрации Центрального района Твери в течение 15 минут огородили опасную зону сигнальными лентами.
Администрация Твери сообщает, что на данный момент совместно с УК «Содружество», в управлении которой находится это здание, выработаны оперативные меры для решения проблемы. В понедельник будет направлена автовышка, чтобы убрать с фасада дома все аварийные и опасные элементы, которые могут упасть.
Дом №16 по Тверскому проспекту включён в программу капитального ремонта, который запланирован на 2017-2018 гг. В рамках ремонтных работ кровля и фасад здания будут отреставрированы.
Тем временем Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку.
Фото из группы Жизнь Пафния
Комментарии (2)
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Mitrij
01.04.2017 13:57
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gavr69
01.04.2017 16:20
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