Следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины на пожаре

31 марта при тушении пожара в частном одноэтажном деревянном доме в городе Бологое обнаружили тело 89-летней местной жительницы. По данному факту региональный СУ СК РФ проводит доследственную проверку.

При внешнем осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.