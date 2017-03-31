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Следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины на пожаре

31 Марта 2017 18:10
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31 марта при тушении пожара в частном одноэтажном деревянном доме в городе Бологое обнаружили тело 89-летней местной жительницы. По данному факту региональный СУ СК РФ  проводит доследственную проверку.

При внешнем осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: женщина погибла на пожаре тверь следственный комитет
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