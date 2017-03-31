СУ СК проводит проверку по факту разрушающегося балкона в многоквартирном доме Твери

Региональное следственное управление отреагировало на народную новость «В Твери балкон многоквартирного дома вот-вот рухнет кому-нибудь на голову», опубликованную на ТИА, и начало проводить проверку. Как сообщает ведомство, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читательница Екатерина сообщила, что над подъездом дома № 9 по проспекту Калинина рушится балкон. Каменные куски валятся на асфальт. Жители пожаловались в управляющую компанию, но она проигнорировала обращение.