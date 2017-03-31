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1 апреля стартует весенний призыв. Солдата ждет "шведский стол" и послеобеденный сон

31 Марта 2017 14:49
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1 апреля традиционно по всей России стартует весенний призыв, он продлится до 15 июля. На этот раз ряды вооруженных сил страны пополнятся 142 000 призывниками в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающими в запасе и теми, кто годен для службы. Юноши простятся с «гражданкой» на год.

На сайте Министерства обороны РФ рассказывают, насколько комфортнее стала жизнь современного российского солдата.

«Ты сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться с домом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ — их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день).

Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины.

Внесены существенные изменения в распорядок дня для военнослужащих по призыву. В частности, на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха, в послеобеденное время военнослужащим предоставляется 1 час отдыха (сна)».

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Метки: призыв в армию весенний призы солдат-срочник
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    Осталось шампанское после дневного сна, утром кофе в постель и цыган с гитарами вечерами. Каждую пятницу - сауну, каждый праздник - стол.
Не знаю, так ли это на самом деле сейчас, но когда я служил было все в точности наоборот.
    31.03.2017 15:00
    0 | 5

  • Michasik 
    Меня смущает фраза "1 апреля"... Ищут дураков небось?
    31.03.2017 15:08
    1 | 5

  • horton 
    Как бы пионерлагерь? )
    31.03.2017 15:25
    0 | 4

  • Житель подземелья 
    Эххх... солдатам часовой послеобеденный сон положен, а простому инженеру об этом только мечтать остается.... хотя иногда очень хочется, даже не час, хотя бы минут 20-30....
    31.03.2017 15:25
    0 | 3

  • Бертран 
    В нашей армии теперь служить не только почётно, но и сытно и необременительно. Есть даже опасения не является ли она кузнецей лодырей и тунеядцев- всё таки трудности и лишения молодежь должна учиться стойко переносить. Тогда и Синий Кит нестрашен.
    31.03.2017 15:27
    2 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    Для простых с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶и̶х инженегров звучит актуальная песня:
    Прикрепленные видео:
    Отоспимся в гробах
    31.03.2017 15:32
    0 | 3

    • Житель подземелья 
      сы-па-сы-бо....
      31.03.2017 15:35
      0 | 2

  • ДеД 
    А ДеДов берут?
    31.03.2017 15:43
    0 | 2

  • Virtue_to_Vice 
    Ага, шведский стол. Недавно знакомый контрактник рассказывал: ушел в армию, весил 76 кг, вернулся - 69 кг.
    31.03.2017 16:00
    0 | 1

  • Buzzer 
    Хочу в армию. Лет на пять.
    31.03.2017 16:17
    0 | 0
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