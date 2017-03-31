1 апреля стартует весенний призыв. Солдата ждет "шведский стол" и послеобеденный сон

1 апреля традиционно по всей России стартует весенний призыв, он продлится до 15 июля. На этот раз ряды вооруженных сил страны пополнятся 142 000 призывниками в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающими в запасе и теми, кто годен для службы. Юноши простятся с «гражданкой» на год.

На сайте Министерства обороны РФ рассказывают, насколько комфортнее стала жизнь современного российского солдата.

«Ты сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться с домом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ — их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день).

Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины.

Внесены существенные изменения в распорядок дня для военнослужащих по призыву. В частности, на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха, в послеобеденное время военнослужащим предоставляется 1 час отдыха (сна)».