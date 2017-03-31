tvernews.ru
31 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области глава сельской администрации продавал места на кладбищах

31 Марта 2017 12:20
Автор:

В отношении бывшего главы администрации Центрального сельского поселения Кимрского района возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий, мошенничество».

По данным СУ СК по Тверской области, с января 2014 по январь 2016 года в администрацию Центрального сельского поселения заявлением о выделении мест для захоронения на кладбищах обращались люди. Глава администрации в нарушение законодательства обязал их оплатить от 14 до 50 тысяч рублей на расчетный счет Центрального сельского поселения для получения разрешения на захоронение. Правоохранительные органы выявили восемь таких фактов.

Кроме того, в июле 2015 года глава администрации Центрального сельского поселения договорился о выделении обратившемуся гражданину участка на сельском кладбище в деревне Каюрово Кимрского района для организации родового захоронения за оплату в сумме 50 тысяч рублей.

Данный гражданин передал сотрудникам администрации указанные деньги, которые в последующем получил сам глава, при этом он подписал заведомо подложное распоряжение о разрешении родового захоронения. По информации следствия, в настоящее время в администрации Центрального сельского поселения Кимрского района отсутствуют основания для резервации лицу, оплатившему 50 тысяч рублей, мест для будущих захоронений в деревне Каюрово.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: продавал места на кладбищах продажа мест на кладбищах кладбища тверской области превышение должностных полномочий мошенничество
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Это,наверное,москвичи обращались.Ведь подавляющее число москвичей сгут в крематориях как мусор.
    31.03.2017 14:28
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
76

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
72

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
60

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
43

Сотни тверских вкладчиков "ТГБ" вторые сутки стоят в очереди за своими деньгами у офиса «Россельхозбанка»

2017-03-28 16:59
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100