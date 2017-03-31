В Тверской области глава сельской администрации продавал места на кладбищах

В отношении бывшего главы администрации Центрального сельского поселения Кимрского района возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий, мошенничество».

По данным СУ СК по Тверской области, с января 2014 по январь 2016 года в администрацию Центрального сельского поселения заявлением о выделении мест для захоронения на кладбищах обращались люди. Глава администрации в нарушение законодательства обязал их оплатить от 14 до 50 тысяч рублей на расчетный счет Центрального сельского поселения для получения разрешения на захоронение. Правоохранительные органы выявили восемь таких фактов.

Кроме того, в июле 2015 года глава администрации Центрального сельского поселения договорился о выделении обратившемуся гражданину участка на сельском кладбище в деревне Каюрово Кимрского района для организации родового захоронения за оплату в сумме 50 тысяч рублей.

Данный гражданин передал сотрудникам администрации указанные деньги, которые в последующем получил сам глава, при этом он подписал заведомо подложное распоряжение о разрешении родового захоронения. По информации следствия, в настоящее время в администрации Центрального сельского поселения Кимрского района отсутствуют основания для резервации лицу, оплатившему 50 тысяч рублей, мест для будущих захоронений в деревне Каюрово.