Жители Твери активно пользуются сайтами знакомств

Яндекс.Деньги изучили, как жители Центрального федерального округа оплачивают различные опции на сайтах знакомств. Учитывались онлайн-платежи пользователей из Москвы, Воронежа, Ярославля, Курска, Рязани, Липецка, Тулы, Брянска, Иваново, Твери, Белгорода, Владимира, Смоленска, Калуги, Орла, Тамбова, Костромы, Старого Оскола и других городов.

Выяснилось, что чаще всего жители ЦФО тратят деньги на следующих сайтах знакомств: LovePlanet, Dating, Mamba, Badoo, «Теамо», eDarling, MyLove, «Галактика знакомств», Tatarlove, Kisses, Cupid Media, «ДавайНаСвидание», Bottlegame. Активность пользователей, которые знакомятся по интернету, зависит от времени года. Так, пик платежей приходится на жаркий август, а наименьший интерес к таким площадкам люди проявляют с приходом зимы — в декабре.

На сайтах знакомств пользователи совершают в среднем два платежа в год. Средний чек — 340 рублей. Но на разных сервисах он сильно отличается: от 1480 до 128 рублей. Обычно на таких сайтах люди тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка».