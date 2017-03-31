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Жители Твери активно пользуются сайтами знакомств

31 Марта 2017 11:42
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Яндекс.Деньги изучили, как жители Центрального федерального округа оплачивают различные опции на сайтах знакомств. Учитывались онлайн-платежи пользователей из Москвы, Воронежа, Ярославля, Курска, Рязани, Липецка, Тулы, Брянска, Иваново, Твери, Белгорода, Владимира, Смоленска, Калуги, Орла, Тамбова, Костромы, Старого Оскола и других городов.

Выяснилось, что чаще всего жители ЦФО тратят деньги на следующих сайтах знакомств: LovePlanet, Dating, Mamba, Badoo, «Теамо», eDarling, MyLove, «Галактика знакомств», Tatarlove, Kisses, Cupid Media, «ДавайНаСвидание», Bottlegame. Активность пользователей, которые знакомятся по интернету, зависит от времени года. Так, пик платежей приходится на жаркий август, а наименьший интерес к таким площадкам люди проявляют с приходом зимы — в декабре.

На сайтах знакомств пользователи совершают в среднем два платежа в год. Средний чек — 340 рублей. Но на разных сервисах он сильно отличается: от 1480 до 128 рублей. Обычно на таких сайтах люди тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка».

 

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Метки: сайт знакомств знакомство по интернету
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Комментарии (23)

  • hell 
    Так, местные пользователи, колемся быстренько, - кто какой сайт знакомств юзает?
    31.03.2017 12:11
    0 | 2

    • Paul_Moriarty 
      Зачем местным куда-то ходить? Здесь все знакомятся. Кудимов-то уж точно! Тем более ТИА денег не требует.
Разве что Бертран может на TatarLove заглядывать. Все-таки родные пенаты.
      31.03.2017 12:20
      0 | 5

      • hell 
        Поль, я ж в шутку...) Да и захотела я, например, с Вами познакомиться, мне об этом нужно в комментариях под какой-нить новостью написать? ЛС же здесь нет...)))
        31.03.2017 13:12
        0 | 0

        • Paul_Moriarty 
          Ну да. Именно так тут и делают.
Раньше, кстати, личка была.

Так что, ежели что, прямо в комментахи пишите. Не уверен, что отвечу. Все-таки волшебники у вас там водятся. Да и Кудимов не дремлет ;)
          31.03.2017 13:19
          0 | 1

          • hell 
            Да очень недолго она пробыла, даже не знаю, функционировала ли она вообще... и куда делась... сервак не потянул личных переписок?
            31.03.2017 13:23
            0 | 2

  • horton 
    Пока не прочитала последнее предложение, даже сомнений не было на что тратят деньги пользователи сих ресурсов... Обшиблась!)
    31.03.2017 12:23
    0 | 2

    • Leandr 
      Хортон, не понял, в чем вы вы ошиблись? Не на то деньги тратили и только сейчас это поняли? А я ни про один из этих сайтов никогда не слышал. Мне кажется, там девки в основном орудуют, мужики, в этом смысле, более индифферентны, проблемами демографического роста не заморачиваются.  Одна знакомая на днях написала, что нашла себе аж двух хахарей, оба топ-менеджеры - один из нефтяной компании, а другой из грузовых перевозок самолетами. Вот так оторва. Она довольна, на подколки и увещевания отделывается хиханьками и хаханьками
      31.03.2017 12:46
      0 | 0

      • horton 
        Квакин, мне вполне хватает щедрого ТИА. Никаких трат, одни приобретения: и познакомиться можно, и даже выиграть Приз )))
Ну и знакомые у Вас я погляжу, не иначе на макаронных фабриках работают, лапшу девать некуда, вот и вешают Вам )))
        31.03.2017 12:54
        0 | 2

        • Leandr 
          Не, та мамзелька всегда отличалась магнетизмом, мужики аж из Сибири к ней в Москву прилетают после планерок, а до этого, я писал, был мужичок из хора Александрова - он все время выходил вперед, не знаю, кажется, солист называется. Их у нее, из этого хора, вообще-то двое было, но про второго я не уверен, может не был любовником. А когда хор разбился, у нее образовался вакуум, пришлось заново все начинать, и мне кажется срок прошел небольшой - опять двое попались в ее сети. И кроме того, она заплатила деньги суррогатной матери, чтоб та родила ребенка от еще одного своего любовника, который выступает вместе с Кобзоном (наверное забыли?).
          31.03.2017 13:05
          0 | 0

          • horton 
            Оспади... Боюсь представить, какие Вы знаете подробности о тех подругах, которые здесь разглашать неудобно )))
            31.03.2017 13:24
            0 | 1

            • Leandr 
              Да мне ихние истории в одно ухо влетают в другое вылетают. А вот однажды был реально удивлен. В моем мире случайно в ответах на вопросы наткнулся на запись одной своей знакомой, где она советует какой-то гражданке как лучше сделать операцию во влагалище. В первые минуты у меня от культурологического шока даже язык отнялся. Но потом собрался с силами и написал, мол, "Ритуль, чё-та ты уж очень интимные подробности пишешь". А она отвечает: " а ты не читай, ибо не фиг всуе в женские секреты совать свой нос". Ваще, скажите наглая, да?
              31.03.2017 13:32
              0 | 0

              • Uylo_Yobannen 
                "В моем мире случайно в ответах на вопросы наткнулся на запись одной своей знакомой, где она советует какой-то гражданке как лучше сделать операцию во влагалище"

Надеюсь, мы с вами в разных мирах живём...
                Прикрепленные видео:
                "Твой мир"
                31.03.2017 14:24
                0 | 1

                • horton 
                  Ой! А я думала, что Квакин так о своей жизни говорил. Типа, Мир, в котором вращаюсь... Только сейчас дошло: Мой мир ))))
                  31.03.2017 15:08
                  0 | 1

                  • Leandr 
                    Я заметил, что вы тормозите, но останавливаться и ждать, пока вы  наверстаете не стал.
                    31.03.2017 15:18
                    0 | 1

                • Leandr 
                  Уло, в клипе кошка как у Хортон лижет небритого чувака. Может и чувак хортоновский? А заметили, что я никогда на Хортон не кричу.
ПС. Песенку Ленинграда можно было оформить интересней. Вот зачем, спрашивается там была нужна баба в купальнике, разгребающая снег?
Для сравнения посмотрите на толстушку Эмми Blind Pig ей не понадобился выпендреж, а феникс, плачущий изумрудными слезами, получился как живой.
https://youtu.be/p5GCbQEepIA
Или песенка в кабаке в стиле пинап из Фантастических тварей - мммм... - пальчики оближешь
                  31.03.2017 15:14
                  0 | 1

                  • horton 
                    Квакин, Ваша песенка лучше, хоть там и нет кота... И спасибо за долготерпение... и Юло тоже спасибо! )
                    31.03.2017 15:53
                    0 | 1

                    • Leandr 
                      А Юле-то за что? Неужто за кота, облизывающего небритого мужика?
                      31.03.2017 16:07
                      0 | 0

                      • Leandr 
                        Юло, извините, не знаю, как ваше имя в дательном падеже пишется.
                        31.03.2017 16:08
                        0 | 0

        • Leandr 
          Вы не поверите, однажды к ней в Думе клеился тверской депутат, который как-то раз выдвигался даже на выборы губернатора, я его знаю, как облупленного. Она этого депутата продинамила, но вспоминала о нем с юмором, как о мимолетном амурном развлечении.
          31.03.2017 13:24
          0 | 0

  • Житель подземелья 
    Блин, ТИА, ну делайте нормальные заголовки, я все понимаю, заголовок - это нынче ваше все, но все же.... Какие, к ляху, жители Твери? Жители ЦФО таки да, но именно про Тверь в самом исследовании ни слова... 
А вообще забавно, я думал в век соцсетей сайты знакомств канули в Лету, а оно вишь как...
    31.03.2017 12:57
    0 | 3

    • hell 
      А сайты знакомств- это и есть соцсети знакомств так то)))
      31.03.2017 13:15
      0 | 1

      • Житель подземелья 
        ага. и чаты в свое время тоже сайты знакомств в каком-то роде заменяли)))
        31.03.2017 14:03
        0 | 0

  • uabumoderoff 
    Неправда!Больше всех денег тратят на bonzacam
    31.03.2017 13:18
    0 | 0
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