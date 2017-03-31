Кимрский "робкий" грабитель пришёл брать банк с упаковкой яиц

МО МВД России "Кимрский" разыскивает неустановленного мужчину, совершившего 30 марта попытку разбойного нападения на отделение банка в Кимрах ( улица 50 лет ВЛКСМ, дом 33).

В отделение зашел мужчина и, угрожая оператору, потребовал деньги. Сотрудница банка не растерялась и нажала тревожную кнопку, ответив грабителю, что в кассе денег нет. Мужчина не стал настаивать и ушёл со своим пакетом и упаковкой яиц. Эпизод попал на камеру видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 часть 1 УК РФ (разбой).

Всем, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, запечатленном на видео, просьба звонить по телефонам: 02, (48236) 2-11-32, (48236) 3-12-02.

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