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Кимрский "робкий" грабитель пришёл брать банк с упаковкой яиц

Кимрский "робкий" грабитель пришёл брать банк с упаковкой яиц - ТИА
31 Марта 2017 11:10
Автор:

Видео

МО МВД России "Кимрский" разыскивает неустановленного мужчину, совершившего 30 марта попытку разбойного нападения на отделение банка в Кимрах ( улица 50 лет ВЛКСМ, дом 33).

В отделение зашел мужчина и, угрожая оператору, потребовал деньги. Сотрудница банка не растерялась и нажала тревожную кнопку, ответив грабителю, что в кассе денег нет. Мужчина не стал настаивать и ушёл со своим пакетом и упаковкой яиц. Эпизод попал на камеру видеонаблюдения.  

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 часть 1 УК РФ (разбой).

Всем, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, запечатленном на видео, просьба звонить по телефонам: 02, (48236) 2-11-32, (48236) 3-12-02.

Видео Кимры-инфо

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Метки: кимры грабитель в кимрах попытка ограбить банк грабёж ограбление банка
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Комментарии (16)

  • Алексей Владимирович 
    номер 50 на рукаве. хорошая примета- долго не набегает
    31.03.2017 11:32
    0 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Яйца и Кимры - на-всег-да!
    31.03.2017 11:32
    0 | 6

  • Shumadan 
    Он прибыл на теплоходе "Барин". Необходимо срочно отработать версию!
    31.03.2017 11:34
    0 | 6

  • russs 
    Что за хрень он пихал в окошко? Селфипалку? Мог бы яйцами угостить, если денег нет.
    31.03.2017 11:36
    0 | 1

    • Paul_Moriarty 
      Может, угрожал газ пустить? Протухшие яйца имеют неприятный запах.
      31.03.2017 11:37
      0 | 1

  • kudimov 
    Опытный сыщик должен выявить магазины, где продавались яйца в такой упаковке такого-то числа.. Проверить камеры наблюдения в них, если таковые имеются, опросить персонал, составить фоторобот и развесить во всех точках города, где продаются яйца, в том числе и на пришвартованном корабле. И ждать, ждать, ждать когда он снова придет за яйцами.)
    31.03.2017 11:38
    0 | 4

  • horton 
    Стесняюсь спросить: грабитель сотруднице банка что ли паспорт предоставил???))))
    31.03.2017 11:52
    0 | 5

    • hell 
      И я не поняла... мож он кредит пытался взять, а она его неправильно поняла? А то что в окошко пихал он мог в залог под обеспечение кредита предлагать, или хотя бы просто купить у него в частном порядке... а то сразу- грабитель, грабитель... И вообще, скоро Пасха, яйца подорожают! Вот он на последние гроши и закупился в целях экономии... А где еще денежек взять, акромя банка то?
      31.03.2017 11:59
      0 | 4

      • kudimov 
        В окошко он мог пихать все, что угодно) Но кассирше не понравилось)
        31.03.2017 12:03
        0 | 6

        • hell 
          Логично... понравилось бы- денег дала...)))
          31.03.2017 12:07
          0 | 4

    • Leandr 
      Не, это фейк, сбербанк пиарица
      31.03.2017 12:15
      0 | 1

  • Leandr 
    Вам понравилось? Вам было интересно? 1-го апреля во всех отделениях сбербанка!
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 12:10
    0 | 7

  • Mitrij 
    В общем отказали мужику в кредите.
    31.03.2017 13:00
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Судя по видео кассирша дала ему несколько купюр.Наверно из своего кошелька.Грабить банк с паспортом это суперкруто!
    31.03.2017 13:10
    0 | 2

  • Small19 
    По-видимому там был какой-то конфликт, про который в новости не говорится. В конце видео кассирша отдаёт "грабителю" паспорт с длинным чеком, видимо об оплате. ЭТО ЧО ЗА РАЗБОЙ-ТО?
Кассиршу - на полиграф!
    31.03.2017 14:56
    0 | 1

  • VladislaV 
    Похоже он пихал под стекло какую-то штуку, типа аккумулятора от сотового на линейке, а в руке была кнопка с проводом, видимо угрожал взорвать, как еще добраться до этой кассирши, заныкавшейся в своем бункере. А так вполне реально напугать.
    31.03.2017 15:29
    0 | 0
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