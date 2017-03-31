30 марта на дорогах Тверской области никто не пострадал

Ежедневно пресс-служба УГИБДД по Тверской области публикует сводку происшествий на дорогах региона за минувшие сутки. 31 марта областная ГАИ сообщила, что 30 марта в Тверской области не было аварий с пострадавшими, такое бывает нечасто.
Ежедневно пресс-служба УГИБДД по Тверской области публикует сводку происшествий на дорогах региона за минувшие сутки. 31 марта областная ГАИ сообщила, что 30 марта в Тверской области не было аварий с пострадавшими, такое бывает нечасто.
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Комментарии (10)
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Бертран
31.03.2017 09:54
1
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1
Proletary
31.03.2017 10:03
0
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6
DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
31.03.2017 10:08
0
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1