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30 марта на дорогах Тверской области никто не пострадал

31 Марта 2017 08:52
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Ежедневно пресс-служба УГИБДД по Тверской области публикует сводку происшествий на дорогах региона за минувшие сутки. 31 марта областная ГАИ сообщила, что 30 марта в Тверской области не было аварий с пострадавшими, такое бывает нечасто.

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Метки: на дорогах Тверской области никто не пострадал
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Комментарии (10)

  • Dobriy Doctor 
    Прекрасная новость в начале дня!
    31.03.2017 08:57
    0 | 8

    • Proletary 
      Номинирую на самую лучшую и неожиданную новость месяца. Приз зрительских симпатий.
      31.03.2017 10:04
      0 | 6

  • Zorkiy 
    Вспоминаются сводки Совинформбюро: "За прошедшие сутки на фронтах существенных изменений не произошло - шли бои местного значения..."
    31.03.2017 09:07
    0 | 4

  • bublik 
    срочно! красным, в календаре!
    31.03.2017 09:12
    0 | 5

  • Paul_Moriarty 
    Затишье перед бурей?
Тьфу-тьфу-тьфу! Не сглазить бы...
    31.03.2017 09:15
    0 | 4

  • kudimov 
    Удивительные вещи. И трубы Генерации вроде как не прорвало. .. Водоканал лишь подвел, испортил радужную картину.
    31.03.2017 09:24
    0 | 5

  • Бертран 
    Это результат профилактической работы, господа. В ГИБДД большие изменения грядут, так ухо востро держать нужно.
    31.03.2017 09:54
    1 | 1

    • Proletary 
      Это про снятие Нилова? Тогда предлагаю дополнить новость: в этот день никто в ХХХ не задержан при получении взятки.
      31.03.2017 10:03
      0 | 6

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Если налицо столь чудесные результаты профилактической работы, зачем нужны "большие изменения"?
      31.03.2017 10:08
      0 | 1
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