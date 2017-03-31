30 марта на дорогах Тверской области никто не пострадал

Ежедневно пресс-служба УГИБДД по Тверской области публикует сводку происшествий на дорогах региона за минувшие сутки. 31 марта областная ГАИ сообщила, что 30 марта в Тверской области не было аварий с пострадавшими, такое бывает нечасто.