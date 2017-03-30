В Твери 50 дворов благоустроят за 200 миллионов рублей

В этом году в рамках федерального проекта «Городская среда» благоустроят порядка 50 дворов, а также около 5 зон отдыха, как сообщает пресс-служба администрации Твери.

С учетом софинансирования из бюджета Тверской области на ремонт дворовых территорий будет направлено в общем счёте порядка 200 млн. рублей, а также около 100 млн. на благоустройство зон отдыха.

Ведущая роль в реализации программы отводится самим жителям города. Именно они должны стать инициаторами проектов. Проведено 88 встреч с собственниками многоквартирных домов. На них представители районных администраций объясняли, как принять участие в программе, какие требования предъявляются к жильцам и какие работы по благоустройству можно провести в рамках проекта. Минимальный перечень, по которому софинансирование со стороны жителей не требуется, включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн.

Дополнительный перечень включает в себя установку детских и спортивных площадок, обустройство парковок, озеленение территории и т.д. По данным видам работ предполагается софинансирование жителей в размере от 1%.

Заявки на участие в программе в этом году будут приниматься до 26 апреля. Однако на этом работа с жителями на этом не закончится – проект «Городская среда» рассчитан до 2022 года. Дворы и общественные зоны, которые не попадут в план работ этого года, автоматически перейдут на следующий. Все просьбы и заявки будут учтены.

Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся в июне. Кроме того, в этом году в рамках проекта будет проведена реконструкция и зон отдыха. На данный момент для этого рассматривается ряд территорий, среди которых набережная Афанасия Никитина, бульвар Радищева, сквер Казакова, ландшафтный парк Тьмака, бульвар Ногина и бульвар Цанова.