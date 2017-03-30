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В Кимрах кассир банка отказалась отдать деньги грабителю, и он ушёл

В Кимрах кассир банка отказалась отдать деньги грабителю, и он ушёл - ТИА
30 Марта 2017 18:45
Автор:
Фотограф: Фото Кимры-сегодня

Неудачная попытка грабежа произошла 30 марта днём в одном из отделений Сбербанка в Кимрах на улице 50 лет ВЛКСМ. В отделение зашел мужчина, угрожал оператору насилием и требовал деньги. 

Сотрудница банка нажала тревожную конпку и ответила грабителю, что в кассе денег нет. Мужчина не стал настаивать и ушёл несолоно хлебавши. 

На место прибыли сотрудники полиции. как рассказали ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 часть 1 УК РФ (разбой). Личность подореваемого устанавливается. 

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Метки: грабёж разбойное напаение на банк грабитель в кимрах умвд по тверской области
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Комментарии (5)

  • Leo-L 
    Вот так и надо делать! Пришел грабитель:
- Гони деньги!!!
- Пошел вон.
- Ну нет, так нет... че орать то...
    30.03.2017 19:08
    0 | 10

    • kudimov 
      Надо было ей еще добавить: "Денег нет... Но Вы держитесь!". И всплакнуть.
      30.03.2017 19:38
      0 | 9

      • utshokova 
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        30.03.2017 23:14
        0 | 0

  • vorobjaninoff 
    Заплакал и ушел... Эх, мельчает народ.
    30.03.2017 19:13
    0 | 5

  • Gostto 
    Улыбнуло)) и улица с таким названием- не забалуешь!)
    30.03.2017 19:31
    0 | 6
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