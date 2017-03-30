В Кимрах кассир банка отказалась отдать деньги грабителю, и он ушёл

Неудачная попытка грабежа произошла 30 марта днём в одном из отделений Сбербанка в Кимрах на улице 50 лет ВЛКСМ. В отделение зашел мужчина, угрожал оператору насилием и требовал деньги.

Сотрудница банка нажала тревожную конпку и ответила грабителю, что в кассе денег нет. Мужчина не стал настаивать и ушёл несолоно хлебавши.

На место прибыли сотрудники полиции. как рассказали ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 часть 1 УК РФ (разбой). Личность подореваемого устанавливается.