В Кимрах кассир банка отказалась отдать деньги грабителю, и он ушёл

Неудачная попытка грабежа произошла 30 марта днём в одном из отделений Сбербанка в Кимрах на улице 50 лет ВЛКСМ. В отделение зашел мужчина, угрожал оператору насилием и требовал деньги.
Сотрудница банка нажала тревожную конпку и ответила грабителю, что в кассе денег нет. Мужчина не стал настаивать и ушёл несолоно хлебавши.
На место прибыли сотрудники полиции. как рассказали ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 часть 1 УК РФ (разбой). Личность подореваемого устанавливается.
Комментарии (5)
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Gostto
30.03.2017 19:31
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