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В Твери построят надземные парковки

30 Марта 2017 16:34
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Планы по строительству надземных многоуровневых паркингов в Твери обсуждались 30 марта на встрече Губернатора Игоря Рудени со старшим вице-президентом АКБ «Российский капитал» Олегом Бетиным. А именно говорилось о том, что параллельно с возведением жилья в областной столице должно вестись и обустройство всей необходимой инфраструктуры.

«Для нас очень важен социальный аспект. Город растет, и при застройке районов обязательно должна быть предусмотрена социальная инфраструктура – школы, детские сады, больницы. Возле новых домов можно сделать многоэтажные надземные парковки, которые будут разгружать территории возле домов. Нужно продумать типовые решения», – поручил Игорь Руденя администрации Твери, Министерству строительства и ЖКХ Тверской области.

Также на встрече обсудили и продолжение застройки в «Радужном» и «Мамулино-3», сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

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Метки: надземные парковки многоуровневый паркинг паркинг
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Комментарии (36)

  • MikeH 
    Чиновники! Чем еще вы засрете наш город? 
Рассказывайте сразу, не стесняйтесь....
    30.03.2017 16:48
    0 | 13

    • Proletary 
      Keep calm, ничего страшного не будет. Распилят немного на проекте и примутся за следующий.
      30.03.2017 17:04
      0 | 10

      • MikeH 
        Все не так просто. Чуть более года назад я проводил опрос жителей. 
Из сотни опрошенных (случайная выборка) - только один человек смог сказать что "Тверь - это мой город".

Остальные - живут здесь, но не чувствуют город своим, поэтому люди неохотно передвигаются по городу, усиленно покупают личный транспорт (психологическая защита), и постепенно мигрируют из города. В лучшем (для города) случае в пригород. И это одна из  причин почему город не развивается. Тверь слишком близко к Москве, и чтобы удержать здесь жителей, сделать город успешным и комфортным, нужно предпринимать экстраординарные усилия. Кто будет этим заниматься? Администрации это не надо, да и не смогут, даже если начнут этим заниматься.

Например, в Нижнем Тагиле ведется статистика, согласно которой 75 % выпускников 11 класса покидает город. Малая часть из них возвращается после учебы обратно в Нижний Тагил. В этом году там начинают работать с этим, развивать город, чтобы молодежь не покидала его, чтобы в городе было и актуальное образование и рабочие места. 
В Твери (я уже не говорю про райцентры) даже статистики такой не ведется. А  о работе по развитию города можно даже не вспоминать. 

Фигня, скажете вы. Нет, скажу я. Уровень развития города, качество жизни в нем, влияют на платежеспособность жителей. Можно продолжать класть болт на всех и вся... И однажды девелоперы столкнутся с тем что их квартиры не будут никому нужны. Потоки жителей из райцентров уже почти исчерпаны, в ближайшей перспективе предстоит ожесточенная конкуренция областных центров и райцентров ЦФО между собой за жителей московской агломерации.
И что мы можем предложить?
        30.03.2017 17:38
        0 | 9

        • abeltv 
          Городу и области нужны нормально выбранные МЕСТНЫЕ мэр и губернатор! Варяги делают из города и области что хотят и потом сваливают в буквальном смысле слова.
Городом и областью надо заниматься каждый день, но Корзину и Огонькову недосуг - что-то не видно их реальной работы на благо города!
Про Руденю - так тот извергает проект за проектом, только почему-то большинству жителей области и города эти проекты непонятны для чего и зачем?! А реальной работы как не было так и нет! И это неоспоримый факт.
          30.03.2017 18:13
          0 | 9

          • MikeH 
            Дело не только в политике. Мир изменился, города изменились, нужны новые подходы, смыслы и жизненные стратегии.
            30.03.2017 18:26
            0 | 4

            • Proletary 
              Воровать поменьше и думать не жопой - прокатит за новый подход?
Платова не считаем, первый блин комом. Зеленин слился по первому критерию, Шевелев - по второму. Нынешний пока старается обойти Шевелева по рейтингу.
              30.03.2017 21:54
              0 | 3

              • MikeH 
                Во времена Зеленина и Шевелева это бы еще прокатило. Но не сейчас.
Сейчас уже ситуация напоминает человека, сидящего на торфяном холме. Вроде сухо, комфортно, заднице тепло. А в метре под ним бушует пламя. И когда оно прожжет этот метр и человек рухнет внутрь - то делать что либо уже станет поздно. 
И надо уже делать. Еще вчера делать. А не рассказывать направо-налево сказки о воздушных замках.
                30.03.2017 22:47
                0 | 0

        • utshokova 
          Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
          30.03.2017 23:15
          0 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    Нам пока во с нах и западного моста хватит
    30.03.2017 16:49
    0 | 9

  • ДеД 
    Наконец-то!
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 16:49
    0 | 7

    • abeltv 
      Тверь-сити и Тверь-Экспо....
      30.03.2017 18:14
      0 | 6

      • gavr69 
        НЬЮ-ВАСЮКИ,ялб.
        30.03.2017 19:55
        0 | 4

  • horton 
    )
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 16:57
    0 | 7

    • Эго 
      Представляю, каково будет в таком гараже парковаться привычно бухим водятлам и блондинкам на лабутенах. На парковщиках ведь, наверняка, сэкономят.
      30.03.2017 19:14
      1 | 4

  • NPC 
    А что, Тверь сити уже построили?
    30.03.2017 17:01
    0 | 11

    • Proletary 
      По бумагам - наверняка. И даже с экономией средств.
      30.03.2017 17:06
      0 | 9

  • BARBAdos 
    дибилы криворукие, это ж вы и даете разрешения на строительство (вернее продаете) в которых не предусмотрен подземный паркинг, а места на земельном участке для парковки просто не остается, т.к. бОльшую часть участка застройщик размещает под дом...

Достаточно посмотреть на старый Южный, старую Юность или Первомайский и сравнить с тем, что творится во дворах новостроек - в домах, построенных в 80-е есть детские площадки, место для выгула собак и люди спокойно паркуются, а во дворах новостроек - автолюбители тросиком свои машино-места забивают.
    30.03.2017 17:08
    0 | 8

  • Житель подземелья 
    Ээээ.... я чего-то опять не догоняю? Есть же вроде нормы по проектированию в том числе и жилых кварталов, неужели нельзя на стадии проектирования предусмотреть места для парковок, учитывая текущий уровень автомобилизации? Ну и подземные парковки вроде никто не отменял. а наземные лучше бы в старых районах ставили, где мест априори не было и народ все газоны заставил своими жоповозками. Не, чем дальше я живу, тем больше я убеждаюсь, что у нас в руководители идет какой-то отрицательный отбор, причем обычно это работает в отношении чинуш или компаний с госучастием...
    30.03.2017 17:09
    0 | 4

    • BARBAdos 
      никто нормы не смотрит - все зависит от количества занесенного бабла. Если не занесешь, то даже если у тебя все нормы соблюдены - то хрен тебе что дадут построить, а с правильным заносом можно практически все! Стройка - одна из самых коррумпированных отраслей, поэтому и жилье у нас дороже, чем в более обеспеченных странах...
      30.03.2017 17:21
      0 | 5

      • Житель подземелья 
        Это я в курсе, если бы не коррумпированность строительной отрасли, то не было бы как минимум точечной и уплотнительной застройки в той же Твери (а это вообще изначально ужос для автомобилистов). Я одного не могу понять: нельзя при комплексной застройке учитывать сразу все факторы или реально надо отбить бабло на взятки, втюхать лохам как можно быстрее голые бетонные коробки и снять максимальный % прибыли (тупой вопрос, конечно)?
        30.03.2017 17:47
        0 | 3

        • BARBAdos 
          точечная застройка уже много лет запрещена. Просто есть комерсы с баблом, выкупают 2-3 частных дома в хорошем районе (не на окраине), сносят их - и никто не сможет им запретить там многоэтажное строительство. А на этапе проектирования делают занос в администрацию города, чтобы максимально увеличить количество квартир, по итогу и получается, что рядом с многоэтажкой нет ни паркинга, ни зон отдыха, ни зеленых насаждений, ни нормльной детской площадки...
          30.03.2017 17:59
          0 | 5

          • konbur 
            Запретить могут, потому что частный сектор -- это "зона частных и блокированных домов". Но через тот же занос назначение участка меняется, что уже очевидный акт коррупции.
            30.03.2017 20:40
            0 | 2

    • abeltv 
      Предусматривают на 100 квартир - 3 машиноместа - и это максимум!
      30.03.2017 18:15
      0 | 2

    • Alx 
      Земля стоит денег. Кто будет за нее платить? Особенно при условии, что парковка на газоне, тротуаре или детской площадке абсолютно бесплатна? Застройщики не дураки: парковки увеличат стоимость жилья, после чего покупатели побегут к другим застройщикам, у которых нет парковок, но метр жилья стоит дешевле.
      30.03.2017 18:29
      0 | 1

  • Garykus 
    на ул. 1-я Суворова д.1 есть многоуровневый паркинг, но жители близлежащих домов предпочитают парковаться на тротуарах, детских площадках, дворах, газонах и т.д., т.к. там "халява" и никто штрафы за парковку с нарушениями не будет.
    30.03.2017 18:01
    0 | 3

    • abeltv 
      Так там надо деньги платить за парковочное место и немалые - 400-600 тыс. руб. разово в собственность и далее ежемесячный платёж якобы за охрану. Ценник неадекватный в принципе, при себестоимости машиноместа примерно в 60-80 тыс. руб!
А вот на тротуаре можно нахаляву - и никто не тронет - ГИБДД похоже в городе больше нет, хотя как-то видел там пару лет назад эвакуатор - видно кто-то пожаловался и ГИБДД сработали - но это разовые случаи. Если ездят на красный свет, проезжают по двойной сплошной разметке и ничего - никто не наказывает...
Вот сейчас вдоль ул. Макарова (рядом с 1-я Суворова) строят многоэтажки - так там ситуация ещё хуже - в сотни раз. Как я уже комментировал выше - на 100 квартир 3 машиноместа - остальные ставят и дальше будут ставить машины где смогут, а что людям делать - проект согласовали наши главные архитекторы за взятки разумеется. А застройщику плевать на всех - ему надо своё бабло успеть нарубить - по 1 млн. гринов с подъезда - а в этом районе и больше....
      30.03.2017 18:21
      0 | 5

      • Alx 
        Как определили себестоимость парковки? Я не думаю, что метр подземной парковки стоит намного дешевле, чем метр квартиры. Ну даже допустим метр квартиры продают за 40000, предположим метр подземной парковки стоит 20000 руб. В качестве машины возьмем Форд Фокус. Размеры его 4 с половиной метра на два. Добавим по метру к длине и ширине, получим размер парковочного места три на пять с половиной метров. Итого 16.5 квадратных метров. Умножаем на 20000 получаем 330 000 руб.
        30.03.2017 18:37
        0 | 2

        • Alx 
          Более того, согласно карте Росреестра кадастровая стоимость земли на 1-я Суворова около 8000 руб за метр квадратный. Просто земля под машиноместо потянет на 132000 руб.
          30.03.2017 19:51
          0 | 2

  • peshehod 
    Секретная деталь с совещания: паркинги будут строить на крышах жилых многоэтажек, опробуют новое инженерное решение как раз на объектах СУ-155. Снаружи к ним приделают грузовые лифты-платформы. Это даст сразу три плюса: освободит от машин дворы, снимет проблему краж и угонов, а главное, ещё подымет рейтинг Михалыча.
    30.03.2017 18:22
    0 | 6

    • abeltv 
      Смешно.....
      30.03.2017 18:30
      0 | 3

    • Эго 
      Плюсую за  peshehod-ный креатив.
      30.03.2017 19:09
      1 | 4

      • horton 
        Еще как вариант )
        Прикрепленные изображения:
        30.03.2017 19:58
        1 | 3

  • Zloi 
    Зато гаражи хотят все снести, на плане города везде 16 этажки и подобное. ломать не строить, парковок нет паркингов нет, гаражи снести. С советского времени был идеальный план развития города а сейчас дно
    30.03.2017 20:36
    0 | 2

  • MarIvanna 
    Парковка прямо в квартире - гораздо удобнее.
http://remont-love.ru/foto-item/kvartira-parking-super-luxury-singapur.html
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 20:36
    0 | 2

    • Proletary 
      Вот соглашусь. И не надо за парковку платить. Медведев умеет деньги считать, на то он и премьер - всем детям пример.
---
Особняк графа Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова построен в XVIII веке. Сейчас он переделан под жилой дом с 29 квартирами, в одной из которых есть лифт для автомобиля — машину можно поднять прямо в гостиную. Часть квартир продается. Шесть квартир, по данным ФБК, стоят порядка миллиарда рублей.
      30.03.2017 20:47
      0 | 4

      • MarIvanna 
        Ну дык)))
В невозможное поверишь - невозможное свершишь!
Отвечаю)))
        30.03.2017 20:56
        0 | 4
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