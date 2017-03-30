В Твери построят надземные парковки

Планы по строительству надземных многоуровневых паркингов в Твери обсуждались 30 марта на встрече Губернатора Игоря Рудени со старшим вице-президентом АКБ «Российский капитал» Олегом Бетиным. А именно говорилось о том, что параллельно с возведением жилья в областной столице должно вестись и обустройство всей необходимой инфраструктуры.

«Для нас очень важен социальный аспект. Город растет, и при застройке районов обязательно должна быть предусмотрена социальная инфраструктура – школы, детские сады, больницы. Возле новых домов можно сделать многоэтажные надземные парковки, которые будут разгружать территории возле домов. Нужно продумать типовые решения», – поручил Игорь Руденя администрации Твери, Министерству строительства и ЖКХ Тверской области.

Также на встрече обсудили и продолжение застройки в «Радужном» и «Мамулино-3», сообщает пресс-служба правительства Тверской области.