В Тверской области планируют сдать досрочно еще три объекта СУ-155

ри объекта СУ-155, сдача которых была запланирована на 2018 год, могут быть введены уже в этом году. Вопрос обсуждался 30 марта на встрече губернатора Игоря Рудени со старшим вице-президентом АКБ «Российский капитал» Олегом Бетиным.

В этом году возможна сдача дополнительно трех корпусов в «Мамулино-3» и по улице Луначарского, которые по графику должны быть достроены в 2018-ом.

В конце 2016 года было принято решение о вводе в 2017-ом четырех объектов СУ-155 вместо одного, как планировалось ранее.

Таким образом, в текущем году предполагается досрочно ввести семь объектов в «Мамулино-2», «Мамулино-3» и по улице Луначарского.

Для реализации этих планов необходимо решить ряд вопросов, связанных с присоединением к инженерным сетям, в том числе котельной в «Мамулино-3».

Губернатор поставил задачу наладить работу котельной к началу отопительного сезона, Министерству строительства и ЖКХ совместно с компанией «Тверьэнерго» согласовать аспекты присоединения к электросетям.

- Для нас завершение строительства домов – важный проект. Область готова содействовать в решении всех возникающих вопросов, – сказал глава региона.

Сегодня представители АКБ «Российский капитал» посетили стройки в «Мамулино» и «Радужном». По словам Олега Бетина, все работы идут в графике.

- Хочу отметить положительную работу по завершению строительства домов СУ-155 в Тверской области. С нашей стороны обеспечено финансирование всех объектов, – сообщил Олег Бетин.

Также на встрече обсуждался вопрос согласования документации, необходимой для оформления построенного жилья в собственность граждан, сообщает правительство Тверской области