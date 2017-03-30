Три жителя Твери угрожали двум студентам распространить о них порочащую информацию

В полицию обратились два студента одного из тверских вузов. Молодые люди пожаловались, что неизвестные вымогали у них крупную сумму денег под угрозой распространения сведений, позорящих их честь и достоинство.

Вымогателями оказались три жителя областного центра в возрасте от 20 до 22 лет. На них заведены уголовные дела по статье «Вымогательство». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает УМВД по Тверской области.