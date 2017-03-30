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В Тверской области протестировали супервездеход «Шаман»

В Тверской области протестировали супервездеход «Шаман» - ТИА
Фото – стопкадр с видео Обзор Машины
30 Марта 2017 10:21
Автор:

Видео

«Шаман» - это вездеход на шинах низкого давления с колесной формулой 8х8 и весом почти в 5 тонн. Создатели говорят, что по проходимости он превосходит американский Hummer.

Как сообщает russian.rt.com, усовершенствованный российский внедорожник испытали в Тверской области. «Шаман» называют русским монстром за способность проехать везде: по воде и по суше. По словам создателей, российский внедорожник по многим показателям, в том числе по проходимости, превосходит американский Hummer.

Машина длиной 6 метров, а в ширину 2,5 метра. У вездехода восемь колёс, каждое из которых при необходимости управляется отдельно. У него есть и дополнительный радиопередатчик и специальный отсек на крыше для космического оборудования. Кстати, по информации федеральных СМИ,  именно «Шаман» встретит в апреле в Казахстане космонавта Сергея Волкова, который вернётся с МКС.

Внедорожником заинтересовалась программа Top Gear.  

Автор видео russian.rt.com.

Видео по теме

Автор видео russian.rt.com
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Метки: "шаман" вездеход "шаман" внедорожник
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Комментарии (13)

  • kudimov 
    Знают где тестировать!) В нашей области это несложно. Можно было бы например на дороге Воропуни – Берново.
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 10:31
    0 | 11

  • Bonch 
        Молодцы, но на  1-м  же  кадре  видно,  что у  него  клиренс меньше,  чем  у  УАЗика.  Похоже,  что на  брюхо в глубокой колее его посадить несложно. :(
  Наверное это ради плавучести сделано?
    30.03.2017 10:41
    0 | 3

    • vvp3000 
      Похоже, да и вообще - зачем ему в колею - он рядом по полю )
      30.03.2017 10:50
      0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      А теперь идем в Гугл и смотрим ТХ.
1. Шаман: Клиренс - 450 мм
2. УАЗ Хантер: Клиренс - 210 мм.

Кроме того, у Шамана независимая подвеска. Тогда как у уазика мост.

P.S. Цифры с официальных сайтов.
      30.03.2017 11:17
      1 | 0

  • Bonch 
      А  тут как?  ;-))



   Значит на  видео  не  "Шаман",  ибо,  тот рыдван, что едет в ролике  явно пузотёр ;-))  Ибо  450 мм - это  почти полметра. Где  они  там?  Или  они от капота  мерили?
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 11:19
    0 | 2

    • Paul_Moriarty 
      Пузотер? Хм... В видео колесо сидит в колее по обод диска. Диаметр шины низкого давления 1200 мм. Диск 20 или 21 дюйм. Можно прикинуть высоту борта шины.
      30.03.2017 11:30
      1 | 2

      • Bonch 
        Да  всё  равно  не  впечатлил. Есть варианты в 10 раз  дешевле  и явно эффективнее. Только не плавающие, правда.
        Прикрепленные изображения:
        30.03.2017 15:23
        0 | 0

        • Paul_Moriarty 
          Ну, смотря в чем эффективнее. В раскидывании понтов перед пацанами на такой технике точно не преуспеешь :) А вот на шамане в самый раз, там Пешеход ниже фотодоказательства предоставил.
          30.03.2017 15:33
          0 | 0

  • VladislaV 
    А причем тут Хаммер? Сравнили жопу с пальцем. Еще бы сравнили самолет и Хаммер, типа как быстро можно перемещаться между городами, не то что... Да и через океан можно перелететь.

Вот когда УАЗик сравнят...
    30.03.2017 11:31
    0 | 3

  • ДеД 
    "Чего только русские не придумают, чтобы дороги не строить!" (вражеская поговорка)
    30.03.2017 11:46
    0 | 5

  • peshehod 
    "Шаман" уже давно испытан.
Из статьи про развлечения компании жены Суркова
http://forpostation.com/politics/301-rassledovanie-cura-u-zheny-surkova-est-svoya-rechka-i-zakrytyy-klub-a-po-griby-ona-letaet-na-vertolete-i-eto-ne-vse.html

"В России тоже находятся развлечения: в Залесье Тверской области в охотхозяйство главы Альфа-банка Петра Авена компания в полном составе летает каждый год на вертолете по лисички. На месте их ожидают «Хаммеры» и один из нескольких существующих вездеходов «Шаман» стоимостью 5,9 млн рублей.
В Залесье на грибной охоте. Фото: «ВКонтакте»
Раньше земля охотхозяйства принадлежала ОАО «Тверьхимволокно», но после банкротства предприятия собственником стал Альфа-банк. Организацией охоты для VIP непосредственно занимается гендиректор ООО «Залесье» Владимир Смирнов."
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 12:19
    0 | 3

    • ДеД 
      "Шаманки"? Да, зажрались... народ терпит...
      30.03.2017 12:31
      0 | 6

  • Bonch 
      Хаммер плавать не  умеет...
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 15:19
    0 | 0
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