В Тверской области протестировали супервездеход «Шаман»

«Шаман» - это вездеход на шинах низкого давления с колесной формулой 8х8 и весом почти в 5 тонн. Создатели говорят, что по проходимости он превосходит американский Hummer.

Как сообщает russian.rt.com, усовершенствованный российский внедорожник испытали в Тверской области. «Шаман» называют русским монстром за способность проехать везде: по воде и по суше. По словам создателей, российский внедорожник по многим показателям, в том числе по проходимости, превосходит американский Hummer.

Машина длиной 6 метров, а в ширину 2,5 метра. У вездехода восемь колёс, каждое из которых при необходимости управляется отдельно. У него есть и дополнительный радиопередатчик и специальный отсек на крыше для космического оборудования. Кстати, по информации федеральных СМИ, именно «Шаман» встретит в апреле в Казахстане космонавта Сергея Волкова, который вернётся с МКС.

Внедорожником заинтересовалась программа Top Gear.

Автор видео russian.rt.com.