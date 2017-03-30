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Жителей Твери приглашают научиться танцевать вальсы, польку, марши и экосез

30 Марта 2017 09:38
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4 апреля в актовом зале МГЭУ (ул.Дмитрия Донского, д.37, 4 этаж) в 18:30 вновь состоится бесплатный танцевальный мастер-класс для всех желающих. Мастер-классы проводят в преддверии Весеннего бала, главным лейтмотивом которого становится весна с только что распустившимися цветами. Бал пройдёт 9 апреля.

Обучать жителей Твери приедет Сергей Болдырев – распорядитель и организатор общественных балов по всей России. На днях, 25 марта, под его руководством состоялся бал в Эрмитаже и Владимирском дворце, на который, к слову приехала небольшая делегация из Твери.

Осваивать на интенсиве с 4 по 8 апреля горожане будут танцы из предварительной программы бала:

    Блюз

    Блюз-пинг

    Вальс Паганини

    Вальс св.Бернара

    Венский вальс

    Гранд-марш. Полонез

    Контрданс «Вирджиния рил»

    Контрданс «Рады Вас видеть»

    Марш Возрождение

    Марш герцога Карло

    Марш Па-де-труа

    Марш Рима

    Медленный вальс

    Парижский вальс

    Полька-Тройка

    Полька-Улица

    Регтайм

    Танго Рио

    Фигурный вальс

    Экосез

В связи с действующим пропускным режимом в МГЭУ организаторы просят участников мастер-класса зарегистрироваться на мастер-класс заранее. Регистрацию можно пройти по ссылке: http://goo.gl/forms/9Nz1UCyitm

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Метки: весенний бал танцевальные мастер-классы
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Комментарии (4)

  • VladislaV 
    Даёшъ тверкъ!
    30.03.2017 13:05
    0 | 0

  • vepr76 
    Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо, 
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо, 
Шаг вперед и две назад.
    30.03.2017 13:21
    0 | 0

  • horton 
    Ой! Прочитала: Вальс св.Бертрана! )))
    30.03.2017 13:54
    0 | 1

    • vepr76 
      Тогда уж " Вальс с-т.Бертрана"
      30.03.2017 16:03
      0 | 0
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