Жителей Твери приглашают научиться танцевать вальсы, польку, марши и экосез

4 апреля в актовом зале МГЭУ (ул.Дмитрия Донского, д.37, 4 этаж) в 18:30 вновь состоится бесплатный танцевальный мастер-класс для всех желающих. Мастер-классы проводят в преддверии Весеннего бала, главным лейтмотивом которого становится весна с только что распустившимися цветами. Бал пройдёт 9 апреля.
Обучать жителей Твери приедет Сергей Болдырев – распорядитель и организатор общественных балов по всей России. На днях, 25 марта, под его руководством состоялся бал в Эрмитаже и Владимирском дворце, на который, к слову приехала небольшая делегация из Твери.
Осваивать на интенсиве с 4 по 8 апреля горожане будут танцы из предварительной программы бала:
Блюз
Блюз-пинг
Вальс Паганини
Вальс св.Бернара
Венский вальс
Гранд-марш. Полонез
Контрданс «Вирджиния рил»
Контрданс «Рады Вас видеть»
Марш Возрождение
Марш герцога Карло
Марш Па-де-труа
Марш Рима
Медленный вальс
Парижский вальс
Полька-Тройка
Полька-Улица
Регтайм
Танго Рио
Фигурный вальс
Экосез
В связи с действующим пропускным режимом в МГЭУ организаторы просят участников мастер-класса зарегистрироваться на мастер-класс заранее. Регистрацию можно пройти по ссылке: http://goo.gl/forms/9Nz1UCyitm
Комментарии (4)
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horton
30.03.2017 13:54
0
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1
vepr76
30.03.2017 16:03
0
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