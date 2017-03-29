Для паломников, желающих посетить торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, опубликованы анкета и карта

Торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского пройдут 8-9 июня 2017 года близ города Осташков. 9 июня Божественную литургию в обители (Нило-Столобенской пустыни) возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На сайте Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора размещена информационная анкета для паломников, желающих принять участие в торжествах.

В целом ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч гостей. Для их размещения на берегу Селигера, рядом с монастырем, будет обустроен паломнический лагерь с необходимой для проживания инфраструктурой, автомобильной стоянкой.

К июню, когда состоятся торжества, будут приведены в порядок дороги, ведущие к обители и к истоку Волги, где ожидается большой приток паломников.

Подготовка к празднику началась еще в прошлом году. В октябре 2016-го был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный, где находится обитель.

Схема размещения объектов в период юбилейных торжеств 08.06.2017 – 09.06.2017: