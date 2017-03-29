В Твери восстановили сгоревшую часовню Почаевской иконы Божией Матери

24 марта 2017 года в Твери освятили и воздвигли крест на вновь построенную часовню Почаевской иконы Божией Матери, расположенную на территории Калининской центральной районной больницы в поселке Химинститута Твери.
Напомним, Часовня сильно пострадала от пожара в январе этого года. Огнем была уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади, здание не подлежало восстановлению. Было принято решение о постройке новой часовни.
Фото tvereparhia.ru:
Комментарии (1)
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Proletary
29.03.2017 15:52
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