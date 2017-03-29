В Твери восстановили сгоревшую часовню Почаевской иконы Божией Матери

24 марта 2017 года в Твери освятили и воздвигли крест на вновь построенную часовню Почаевской иконы Божией Матери, расположенную на территории Калининской центральной районной больницы в поселке Химинститута Твери.

Напомним, Часовня сильно пострадала от пожара в январе этого года. Огнем была уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади, здание не подлежало восстановлению. Было принято решение о постройке новой часовни.

Фото tvereparhia.ru: