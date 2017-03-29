Женщина обманула доверчивого 83-летнего соседа, подсунув ему Билеты Банка приколов

Бежецкая прокуратура расследовала уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, 33-летняя женщина, зная, что её сосед - одинокий, доверчивый и отзывчивый пожилой мужчина, который неоднократно давал ей в долг деньги, решила его обмануть: под предлогом размена мошенница подсунула пенсионеру Билеты Банка приколов. В итоге преступница похитила 16 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд. В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемая полностью возместила.