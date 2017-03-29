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В Твери ребенок упал в автобусе

В Твери ребенок упал в автобусе - ТИА
29 Марта 2017 09:09
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Фоторепортаж

28 марта в Твери около 17.30 на Волоколамском проспекте в районе д. 13  52-летний водитель автобуса ЛИАЗ резко затормозил, 4-летний пассажир не удержался и упал. Ребенок сидел на правой стороне на одном из спаренных сидений, перед средней дверью. Мальчик получил травмы, его осмотрели на месте и после оказания медицинской помощи отпустили, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: ребенок упал в автобусе водитель автобуса затормозил
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Комментарии (11)

  • DenBlldenn 
    Вот так новость, никогда такого небыло!
Мне кажется надо снять видеорепортаж, упавший ребёнок с синяком это просто нонсенс!
    29.03.2017 09:16
    0 | 12

    • Alx 
      Упал бы он так в маршрутке, сейчас было бы сто комментов типа "Доколе продажная администрация будет давать барыгам убивать наших детей? Сколько еще нужно жертв?"
      29.03.2017 09:26
      1 | 3

    • Dimmmer69 
      А какая страшная фотка сидения к этой новости! Ужос! Никогда на это место не сяду - проклятое оно похоже, раз такие страсти-мордасти творятся.
P.S. Новость, действительно достойная регионального СМИ.
      29.03.2017 09:41
      0 | 8

  • 5ykan 
    А я мороженку уронил на пол. Слава богу обошлось без травм.
    29.03.2017 09:21
    0 | 7

    • hell 
      С мороженкой что?
      29.03.2017 09:23
      0 | 2

  • hell 
    4-летний ребенок должен сидеть на руках у родителей, ведь наверняка место отдельное не оплачивали, да и в таком возрасте держать еще нужно дите...
    29.03.2017 09:23
    1 | 8

    • kudimov 
      И как теперь ему фоткаться в д/саду с синяком?)
      29.03.2017 09:25
      0 | 5

      • hell 
        В 4 года в это время нет никаких фотосессий, это вам не выпускной год)
        29.03.2017 09:33
        0 | 2

        • kudimov 
          Жаль. А то фотограф с заведующей могли бы подзаработать - прилепить рублей пятьсот на двоих за фотошопчик.)
Хелли, мороженку хош?)
          29.03.2017 09:37
          0 | 6

          • hell 
            Хочу! Тока не упавшую от Пукана...)
            29.03.2017 10:01
            1 | 1

  • bae99 
    А родители где были? В Контактике?
    29.03.2017 09:51
    0 | 3
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