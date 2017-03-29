В Твери ребенок упал в автобусе

28 марта в Твери около 17.30 на Волоколамском проспекте в районе д. 13 52-летний водитель автобуса ЛИАЗ резко затормозил, 4-летний пассажир не удержался и упал. Ребенок сидел на правой стороне на одном из спаренных сидений, перед средней дверью. Мальчик получил травмы, его осмотрели на месте и после оказания медицинской помощи отпустили, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области