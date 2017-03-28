Следственный комитет начал проверку из-за видеозаписи, на которой заведующая садиком требует от фотографа процент за работу

Следственный комитет проводит проверку по фактам, зафиксированным в видеозаписи, о которой шла речь в одной из народных новостей на ТИА. В объектив попали мужчина и две женщины, одна из которых - сотрудница детского сада в Торжке.
Напомним, из содержания беседы можно предположить, что родители нашли фотографа, который будет снимать фото и видео на утреннике выпускной группы. Тот озвучил ценник в 600 рублей за работу с человека, а заведующую это не устроило, поскольку в сумму не был заложен процент для неё. Женщина требует от мужчины передачи ей части денежных средств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (1)
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Dobry кrtek
28.03.2017 21:57
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