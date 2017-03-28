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Тверичан научили жонглировать и познакомили с дрессированными пумами

Тверичан научили жонглировать и познакомили с дрессированными пумами - ТИА
28 Марта 2017 18:22
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28 марта тверитяне смогли попробовать себя в роли жонглёров, а также познакомиться с самыми своенравными артистами цирка – пумами Линой и Аватаром. В дни школьных каникул на Тверской площади рядом с памятником семье проводятся встречи с артистами цирка и различные мастер-классы в рамках акции «Цирк – территория детства», сообщает пресс-служба администрации. 

- Эту акцию мы приурочили к школьным каникулам, чтобы в это время у детей была возможность интересного и познавательного отдыха, - рассказала главный специалист департамента потребительского рынка и рекламы администрации Твери Лариса Лазарева.

В первый день акции профессиональный жонглёр подсказал собравшимся детям, с чего начать, чтобы научиться цирковому искусству, и дал им попробовать свои силы. Далее для ребят провели экскурсию по цирковому закулисью. Дети смогли увидеть дрессированных свиней, лошадей, а также пум Лину и Аватара.

- А как научиться прыгать с пумой через круг бумаги? – сразу перешли к практическим вопросам дети.

- В первую очередь, нужно выработать доверие с животным, чтобы оно тебя не боялось, ведь они прыгают, считай, вслепую, - рассказала дрессировщик Наталья Исайчева.

Также детей интересовало, сколько у пум бывает братьев и сестёр и как их кормят. 29 марта тверитяне смогут ещё теснее познакомиться с Линой – её выведут прямо на Тверскую площадь. Правда, в том случае, если в это время не начнётся дождь или снег, иначе животное может замёрзнуть. Про быт пумы, про то, какой уход ей оказывают и как с ней можно договориться на выполнение тех или иных трюков расскажут дрессировщики Владимир и Наталья Исайчевы. Для обеспечения безопасности людей животное будет находиться в вольере.

В четверг пройдёт встреча с клоунским дуэтом, а в пятницу – встреча с артистами программы «Звёзды Монте-Карло» и экскурсия за кулисы. Все мероприятия проходят на Тверской площади около скульптуры «Семья» с 13:00 до 14:00.

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Метки: матер-классы для детей тверской государственный цирк администрация твери
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