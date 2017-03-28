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Тверских школьников приглашают к участию в конкурсе эссе и рисунков «Бессмертный полк. Непридуманная история»

28 Марта 2017 18:01
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Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» при поддержке Министерства образования и науки проводит первый всероссийский художественно-публицистический конкурс «Бессмертный полк. Непридуманная история». Для участия приглашаются ученики 4-11 классов школ Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. На конкурс принимаются эссе и художественные работы, созданные учениками по мотивам рассказов о войне. Мероприятие включает два этапа: школьный и всероссийский. Работы принимаются до 31 мая. Победители всероссийского этапа станут обладателями дипломов и памятных призов. Все школьники получат свидетельства об участии в проекте. 

Лучшие произведения школьников, как художественные, так и публицистические, могут быть размещены в книжных сериях другого проекта движения – «Библиотека Бессмертного полка», направленного на увековечение судьбы героев войны в серии документальных, публицистических, исторических и художественных книг.

«Библиотека Бессмертного полка» позволяет поделиться сохранившимися в семье воспоминаниями фронтовиков, тружеников тыла, партизан, детей войны. Для участия в этом проекте необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте движения и разместить там свои истории.

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Метки: бессмертный полк в твери конкурс для школьников
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