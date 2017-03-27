Банк УРАЛСИБ предлагает специальную программу рефинансирования ипотеки

Банк УРАЛСИБ предлагает рефинансировать ипотеку стороннего банка, при этом в новом кредите можно объединить не только имеющийся ипотечный кредит, но и потребительские кредиты, а также задолженности по кредитным картам.

Минимальная ставка по кредиту снижена до 11,9% годовых, а условия стали более простыми. Для подачи заявки требуется только паспорт, остальные документы предоставляются после одобрения кредита.

- Существенным преимуществом обновленных условий стала возможность объединения в один кредит ипотеки, потребительских кредитов и долгов по кредитным картам, а также включения в тело кредита дополнительной суммы, чтобы получить ее наличными, – отмечает руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова. – Это позволяет снизить долговую нагрузку, повысить удобство обслуживания кредита и получить дополнительную сумму на потребительские расходы.

Кредит на рефинансирование предоставляется гражданам РФ на сумму до 50 млн рублей сроком от трех до двадцати пяти лет. Процентная ставка зависит от остатка задолженности клиента по кредитам, стоимости передаваемого в залог объекта недвижимости, наличия договора страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщика, а также способа подтверждения доходов. Стаж работы заемщика на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев (для ИП срок осуществления деятельности не менее 2 лет). Кредит выдаётся под залог недвижимости, которая является обеспечением по погашаемому ипотечному кредиту.

. Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр или офис Банка к кредитным специалистам.

* Требования к заемщику: Гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ. Минимальный возраст 18 лет. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет. Стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Первоначальный взнос от 10% от стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс. до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента) .

Срок кредита от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса (указан в процентах от стоимости приобретаемой недвижимости). При определении размера процентной ставки по кредиту нижняя граница диапазона по первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается. (Текущее значение коэффициента Кредит/Залог 6, 7 от 0,5 до 0,2 - 11,90%; от 0,8 до 0,5 - 12,25%).

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

ПАО «Банк УРАЛСИБ»

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