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Тверская команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышла в 1/4 Высшей лиги КВН

Тверская команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышла в 1/4 Высшей лиги КВН - ТИА
27 Марта 2017 14:51
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Видео

Команда КВН из Твери «Плюшки имени Ярослава Гашека», которая представляет Тверской государственный университет, вышла в 1/4 Высшей лиги КВН. 26 марта их выступление в 1/8 финала показал Первый канал.

В 1/8 финала встретились 6 команд:
- Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва
- «Без консервантов», Санкт-Петербург
- Сборная Баку, Азербайджан
- «Плюшки имени Ярослава Гашека», Тверь
- «Хара Морин», Улан-Удэ
- «Урал», Нижний Тагил

Александр Масляков про тверскую команду сказал, что это своеобразная команда с неординарным стилем. Себя в приветствии «Плюшки» назвали «темной лосихой» 1/8 финала.

Члены жюри: Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Екатерина Стриженова, Михаил Галустян, Юлий Гусман и председатель Константин Эрнст – высоко оценили тверских квнщиков. За приветствие и разминку «Плюшки» получили наивысшую оценку, за музыкальный конкурс – хорошо и отлично.

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Метки: квн Плюшки имени Ярослава Гашека
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Комментарии (6)

  • Whois 
    Наконец нормальная, позитивная новость.
    27.03.2017 15:13
    0 | 5

  • antas 
    Конечно, приятно, что наши набрали больше всех баллов в 1/8 и вышли в четвертьфинал, но когда я смотрел их выступление, примерно после половины шуток я думал: "Что за чушь ребята несут?". Но зал смеялся, что удивительно. Если, конечно, это не монтаж был.
    27.03.2017 15:27
    2 | 5

  • Beqbmak 
    квн уже не торт...
    27.03.2017 15:54
    2 | 3

    • Житель подземелья 
      КВН не торт уже лет 10 наверное, как цензуру и самоцензуру ввели
      27.03.2017 16:09
      2 | 3

  • sad 
    уже лучше)
    27.03.2017 16:58
    0 | 0

  • FEDORR 
    реально, зал вроде смеялся...
но мне лично не понравилось, но немногое...
а все на фоне обкурки какой то, одного человека...
    27.03.2017 17:47
    1 | 0
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