Тверская команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышла в 1/4 Высшей лиги КВН

Команда КВН из Твери «Плюшки имени Ярослава Гашека», которая представляет Тверской государственный университет, вышла в 1/4 Высшей лиги КВН. 26 марта их выступление в 1/8 финала показал Первый канал.
В 1/8 финала встретились 6 команд:
- Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва
- «Без консервантов», Санкт-Петербург
- Сборная Баку, Азербайджан
- «Плюшки имени Ярослава Гашека», Тверь
- «Хара Морин», Улан-Удэ
- «Урал», Нижний Тагил
Александр Масляков про тверскую команду сказал, что это своеобразная команда с неординарным стилем. Себя в приветствии «Плюшки» назвали «темной лосихой» 1/8 финала.
Члены жюри: Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Екатерина Стриженова, Михаил Галустян, Юлий Гусман и председатель Константин Эрнст – высоко оценили тверских квнщиков. За приветствие и разминку «Плюшки» получили наивысшую оценку, за музыкальный конкурс – хорошо и отлично.
Комментарии (6)
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FEDORR
27.03.2017 17:47
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