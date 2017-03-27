Тверская команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышла в 1/4 Высшей лиги КВН

Команда КВН из Твери «Плюшки имени Ярослава Гашека», которая представляет Тверской государственный университет, вышла в 1/4 Высшей лиги КВН. 26 марта их выступление в 1/8 финала показал Первый канал.

В 1/8 финала встретились 6 команд:

- Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва

- «Без консервантов», Санкт-Петербург

- Сборная Баку, Азербайджан

- «Плюшки имени Ярослава Гашека», Тверь

- «Хара Морин», Улан-Удэ

- «Урал», Нижний Тагил

Александр Масляков про тверскую команду сказал, что это своеобразная команда с неординарным стилем. Себя в приветствии «Плюшки» назвали «темной лосихой» 1/8 финала.

Члены жюри: Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Екатерина Стриженова, Михаил Галустян, Юлий Гусман и председатель Константин Эрнст – высоко оценили тверских квнщиков. За приветствие и разминку «Плюшки» получили наивысшую оценку, за музыкальный конкурс – хорошо и отлично.