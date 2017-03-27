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Жена пырнула мужа ножом, супруги решили скрыть преступление от полиции

27 Марта 2017 11:47
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26 марта в центральную больницу Бологовского района с ножевым ранением в грудь поступил мужчина. Раненый рассказал врачам, что неизвестный прохожий напал на него на улице. Жена  пострадавшего  была солидарна с супругом и всю вину возложила на неизвестного мужчину.  

А вот соседи этой пары полицейским рассказали,  что неоднократно становились свидетелями  бурных разборок. Причем накануне происшествия, у этой пары было очередное застолье, которое закончилось дракой. Супруга раненого мужчины созналась, что в драке она напала на мужа с кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело, женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Метки: жена зарезала мужа жена пырнула мужа ножом
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