Жена пырнула мужа ножом, супруги решили скрыть преступление от полиции

26 марта в центральную больницу Бологовского района с ножевым ранением в грудь поступил мужчина. Раненый рассказал врачам, что неизвестный прохожий напал на него на улице. Жена пострадавшего была солидарна с супругом и всю вину возложила на неизвестного мужчину.

А вот соседи этой пары полицейским рассказали, что неоднократно становились свидетелями бурных разборок. Причем накануне происшествия, у этой пары было очередное застолье, которое закончилось дракой. Супруга раненого мужчины созналась, что в драке она напала на мужа с кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело, женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.