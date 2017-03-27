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В Твери откроется выставка скульптур выдающихся художников Конаковского фаянсового завода

27 Марта 2017 11:25
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31 марта в 16.00 в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка “ Вдыхая жизнь в фаянс…» из собрания Тверского государственного музея.

На выставке представлена жанровая и анималистическая скульптура ведущих художников Конаковского фаянсового завода И.Г.Фрих-Хара, М.П.Холодной, И.С.Ефимова, Е.М.Гуревич. Их творчество связано c советским периодом развития завода.

Многогранен талант выдающегося русского и советского художника И.С.Ефимова. В фаянсе он увидел такой материал, который как никакой другой органически соединяет в себе форму, объем и цветность…

Именно в фаянсе особенно ярко раскрылась творческая натура И.Г.Фрих-Хара. В 1934 году он основал на Конаковском заводе первую в советской фарфорофаянсовой промышленности художественную лабораторию. А уже в 1937 году на Всемирной выставке в Париже завод был удостоен наивысшей награды – приза «Гран При».

Большой скульптор малых форм – именно так называли М.П.Холодную. Ее произведения, удивительно камерные по своему характеру, были созвучны настроению людей, переживших тяжелую войну. Скульптура «Ветерок», созданная в 1955 году, была удостоена бронзовой медали на Брюссельской выставке 1958 года.

Работы скульптора-анималиста П.М.Кожина в большинстве своем - крупные интерьерные произведения. Всю свою творческую жизнь он не уставал повторять и словом и делом, что между массовыми и уникальными произведениями нет и не должно быть пропасти, что в них должна быть выражена душа автора.

Е.М.Гуревич пришла в заводскую художественную мастерскую опытным мастером. Внимание посетителей выставки привлекут литературные герои великого испанца Мигеля де Сервантеса. Скульптура Елены Михайловны « Дон Кихот и Санчо Панса» наполнена теплым юмором автора. (Серебряная медаль на Всемирной промышленной выставке 1958 года в Брюсселе.)

Выставка будет работать с 31 марта по 9 мая 2017 года.

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Метки: выставка скульптур из фаянса конаковский фаянсовый завод
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