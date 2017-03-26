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Жителям Тверской области предлагают поделиться старинными рецептами местных блюд

Жителям Тверской области предлагают поделиться старинными рецептами местных блюд - ТИА
26 Марта 2017 18:34
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Гастрономический проект «Кухня» и Клуб активных путешественников ищут рецепты, по которым издревле готовят жители Тверской области. 

Кулинарным традициям Верхневолжья насчитывается не одна сотня лет. Щи, калачи, взвар, пряники, пастила — это далеко не всё, чем славится Тверская земля. 

"Возможно, у вас есть рецепт, который передала еще бабушка, или рассказала добрая соседка. А может вы нашли упоминание о нем в книге или архивных записях? Мы будем рады принять старые добрые рецепты", - пишут организаторы проекта.

Прислать рецепты и поделиться историями, связанными с ними, можно по адресу info@kuhnya-tver.ru

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Метки: рецпты старинных блюд тверские рецепты
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