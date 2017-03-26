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Тверь вновь вышла на митинг в защиту животных от жестокого обращения

Тверь вновь вышла на митинг в защиту животных от жестокого обращения - ТИА
26 Марта 2017 12:23
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25 марта на площади Славы в Твери прошёл митинг в защиту животных от жестокого обращения. Подобные акции в этот день состоялись более чем в ста городах России.

Главная задача митингов – ускорить принятие федерального закона «Об ответственном обращении с животными», направленного на гуманное отношение к четвероногим, а также ужесточить наказание по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

На первый митинг против жестокого обращения с животными Россия вышла 5 ноября 2016 года после нашумевшей истории с хабаровскими живодерками, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет. С тех пор прошло почти полгода, однако столь необходимый для цивилизованного решения  проблемы безнадзорных животных и жестокого общения с четвероногими закон так и не принят.

Одной из острых и пока нерешаемых проблем, в том числе в Тверской области, является жестокость по отношению к животным. ТИА неоднократно писало о зверских убийствах и издевательствах над собаками и кошками. Ни один из живодёров реального наказания за свои деяния не понёс, потому 245 статья УК РФ, надо признать, фактически не работает. Митингующие требуют внести поправки в статью и ужесточить наказание за издевательства и негуманное отношение к животным.  

Николай Морозов, руководитель Инициативной группы по защите животных, которая многие годы занимается гуманным регулированием численности безнадзорных животных в Тверской области, уверен, что без принятия «Об ответственном обращении с животными» и ужесточения наказания по 245 статье, ситуация не сдвинется с мёртвой точки:

- Всё, что делают сейчас неравнодушные к проблемам животных люди – стерилизуют, пристраивают, занимаются пропагандой гуманного и ответственного обращения с четвероногими – это по факту капля в море. Без федерального закона, который не могут принять уже несколько лет, уже проблему не решить. 

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Метки: митинг россия без жестокости против живодеров площадь славы
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Комментарии (19)

  • Mike_V 
    А сегодня вся Россия вышла на митинги против коррупции, только СМИ молчат ...
    26.03.2017 13:12
    2 | 11

    • pessimist 
      Посмотрим - поддержит ли Тверь общероссийскую акцию?
      26.03.2017 13:37
      2 | 4

    • Эго 
      Не молчат. Естественно, не федеральные каналы.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Власти 24 российских городов согласовали митинги против коррупции 26 марта, организованные сторонниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, пишет РБК в пятницу, 24 марта. Акции протеста пройдут в: Воронеже, Иркутске, Казани, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле, Гатчине, Волжском, Кирове, Томске.
      26.03.2017 13:41
      0 | 4

    • Ullisova 
      https://tvernews.ru/news/219826/
      26.03.2017 15:11
      0 | 1

  • uabumoderoff 
    Неправильный заголовок.Не Тверь вышла,а в Твери вышли на митинг кучка зоофиликов,состоящая преимущественно из женщин заштатной внешности.
    26.03.2017 13:20
    2 | 7

    • Net. 
      .Заштатная внешность!? С вашими заштатными мозгами надо иметь афигенно наикрасивейшию внешность дабы компенсировать ущербность! Я надеюсь вы ей обладаете, да? Или....Грустно.
      26.03.2017 13:43
      4 | 5

  • Эго 
    А как прокомментируют эту новость зоозащитники из числа комментаторов ТИА, призывавших граждан выйти на выше означенный митинг? Сами они в этом митинге приняли участие? И чем это дело закончилось, чем сердце успокоилось?
    26.03.2017 13:39
    1 | 6

    • Эго 
      Минус - это не комментарий. Это подтверждение бессилия и беспомощности минусующего. Пока незачет. Вопрос был задан всерьез, с надеждой услышать правдивый, деловой ответ, а не эмоциональные междометия.
      26.03.2017 14:00
      0 | 4

  • gorik vartanov 
    Дааа, многочисленный митинг я бы сказал не митинг а петтинг
    26.03.2017 13:59
    0 | 7

  • Umputn 
    ТИА не проходит тест на зашкварность. К сожалению.
Публикует нафигникомуненужную новость о фейковом митинге нулевого значения, но про важнейший митинг против коррупции - решило ссыкливо умолчать.
ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!
    26.03.2017 14:03
    1 | 4

    • Ullisova 
      Прежде чем кричать "ПОЗОР", сначала читать научитесь: https://tvernews.ru/news/219826/ с прямой трансляцией
      26.03.2017 15:08
      0 | 0

  • 100 % 
    А народищу-то, народищу....
Но. ВСЕ - подготовлены. ВСЕМ - выдали по плакатику. 
"Взгляд суровый , в глазах молнии будто стрелы,
Слова тяжелые, с паузой , с расстановкой умелой ,
Как гири пудовые , неподъёмным грузом ложатся,
Придавят к земле любого, не сможешь подняться"
В. Семенов.
    26.03.2017 14:06
    0 | 4

  • Бертран 
    В нашем регионе такого уродливого явления как коррупция давно не наблюдается. Единичные случаи с небольшими презентами не в счёт. Наши правоохранители на корню пресекают коррупционные преступления, ибо это преступления против власти и государства. Президент сказал еще в 2000 году:
"Здесь может быть только одно лекарство – единообразное понимание законов и последовательная борьба за их исполнение. Последовательная, жесткая и настойчивая. Никакого своеобразия, никакого особого подхода к этому быть не может. Нужна просто настойчивая, последовательная и принципиальная борьба с коррупцией. Должен сказать, что это одна из составных важнейших задач государства в направлении того, чтобы сделать нашу страну экономически привлекательной и политически развитой. Без борьбы с коррупцией никакого прогресса в сфере экономики невозможно, его не будет. И поэтому это была и остается одной из приоритетнейших задач государства."
    26.03.2017 14:11
    1 | 2

  • Sedmoy 
    Долой коррупцию - главную скрепу,  сами знаете каковского,  режима!
    26.03.2017 14:13
    0 | 4

  • Whois 
    Защитники животных не случайно ж вышли именно сегодня на митинг? Именно в день протеста против коррупции?? Попросили-с? Не смогли отказать-с?
    26.03.2017 14:17
    1 | 2

    • Ullisova 
      25 марта было вчера. Сегодня 26.
      26.03.2017 15:09
      0 | 1

  • Leandr 
    Какому-то поцаненку из Едра лавры Цаголова и Холодова не дают покоя. Ничто иное как зависть подвигла его написать заявку на митинг, якобы, в защиту животных. Маленький, но хитрый! Всё, мгеровцы, он вас сожрет. 
ПС. Фамилию хитрожо...пого найти не проблема.
    26.03.2017 14:25
    0 | 1

  • Leandr 
    Вот хитрожо..пый и попался:
"...организатором митинга экологов на площади Славы в воскресенье, 26 марта, является 23-летний житель Твери, член партии "Единая Россия" Илья Гаврилов. В 2013 году он был в резерве избирательной комиссии Заволжского района Твери.  Мы связались и с представителями тверских экологов, которые сообщили нам, что не в курсе каких-либо митингов и не знают о грядущем событии 26 марта". 
https://wik-end.com/news/obschestvo/obschestvo_3617.html
    26.03.2017 14:37
    0 | 1

  • Leandr 
    А отменил митинг против коррупции заместитель Огонькова Пашедко, долгое время стоявший во главе исполкома Едра. Недавно он оскандалился тем, что пытался выгородить замеченного в темных делишках, директора МУП "ЖЭК" Криворученко. В настоящее время силовые структуры внимательно изучают делопроизводственную документацию МУПа.
Смешную фамилию Пашедко мы услышим еще не раз. Предвижу вопросы: - да, это хохол.
    26.03.2017 14:50
    0 | 1
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