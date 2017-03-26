Тверь вновь вышла на митинг в защиту животных от жестокого обращения

25 марта на площади Славы в Твери прошёл митинг в защиту животных от жестокого обращения. Подобные акции в этот день состоялись более чем в ста городах России.

Главная задача митингов – ускорить принятие федерального закона «Об ответственном обращении с животными», направленного на гуманное отношение к четвероногим, а также ужесточить наказание по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

На первый митинг против жестокого обращения с животными Россия вышла 5 ноября 2016 года после нашумевшей истории с хабаровскими живодерками, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет. С тех пор прошло почти полгода, однако столь необходимый для цивилизованного решения проблемы безнадзорных животных и жестокого общения с четвероногими закон так и не принят.

Одной из острых и пока нерешаемых проблем, в том числе в Тверской области, является жестокость по отношению к животным. ТИА неоднократно писало о зверских убийствах и издевательствах над собаками и кошками. Ни один из живодёров реального наказания за свои деяния не понёс, потому 245 статья УК РФ, надо признать, фактически не работает. Митингующие требуют внести поправки в статью и ужесточить наказание за издевательства и негуманное отношение к животным.

Николай Морозов, руководитель Инициативной группы по защите животных, которая многие годы занимается гуманным регулированием численности безнадзорных животных в Тверской области, уверен, что без принятия «Об ответственном обращении с животными» и ужесточения наказания по 245 статье, ситуация не сдвинется с мёртвой точки:

- Всё, что делают сейчас неравнодушные к проблемам животных люди – стерилизуют, пристраивают, занимаются пропагандой гуманного и ответственного обращения с четвероногими – это по факту капля в море. Без федерального закона, который не могут принять уже несколько лет, уже проблему не решить.