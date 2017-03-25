В Твери десятки водителей застряли на парковке гипермаркета

Вечером 24 марта десятки водителей застряли на парковке у гипермаркета "Глобус" в Твери. По неизвестным причинам у автолюбителей перестала срабатывать сигнализация, и они не могли ни попасть свои машины, ни завести их. Информация об этом появилась в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь".

- Я попала в этот момент, простояла с ребёнком 30 минут, пока мне не помогли, - рассказывает в соцсетях Анна Блинникова. - Замок не могла открыть от ключа, потому что им почти не пользовались, запрыскали ведешкой и стали разрабатывать замок, ещё сняли клеймы на пару минут, после этого, когда мозги были скинуты, я смогла завести машину.

Комментаторы долго обсуждали возможные причины произошедшего и делились опытом. В случившемся в основном обвиняли неизвестных угонщиков с код-грабберами - устройствами, которые перехватывают сигналы пультов охранных систем и одновременно глушат их.

- Сам попал под этот замес, ждали около часа. Кто-то каким-то образом вскрывал свой аппарат и толкал метров 150, чтобы вытолкать за зону действия глушилки, кто-то вызывал эвакуатор, - пишет пользователь Иван Николаич. - Большинство, как и я, просто ждали. После второй сигареты я плюнул и пошёл пить кофе в "Глобус", стали появляться мысли махнуть стакан свежекупленного и ехать на такси, как-никак пятница. Приехали копы, поговорили, узнали от них что у "Леруа" какие-то машины уже открываются и заводятся, значит типа ждать осталось недолго. Также они рассказали, что работает какая-то банда из Ржева, пасут конкретную тачку, глушат, а по частоте попадает вся парковка, недавно у Вавилона такая же фигня была. Советовали перепрошить сигналку.

Пользователи перечисляли и другие места, где сигнализация по той или иной причине начинала барахлить - парковка одного из магазинов "Атак" и даже окрестности тверской "рюмки". Пользователь Ирина Максимова предполагает, что местом, откуда глушили сигнализацию, мог быть некий микроавтобус.

- Когда мужа на буксире тащили, я шла пешком, полиции еще не было, - сообщает она. - Когда мы своим ходом ехали обратно, мимо пронесся микроавтобус на бешеной скорости, видимо в это же время приехала полиция, машины стали заводиться.

Впрочем, один из читателей треда предложил прозаичную версию случившегося: просто два радиолюбителя решили мирно поболтать на нужной частоте.