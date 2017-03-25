Во Ржеве парень собирался сбыть больше 50 граммов героина

24-летнего ржевитянина поймали с героином. Наркополицейские изъяли девять полимерных свёртков, в которых находилось, в общем и целом, более 50 г наркотика, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии оперативников задержанный намеревался сбыть наркотик. Возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере», мужчине грозит срок до 20 лет.