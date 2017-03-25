tvernews.ru
25 марта Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Во Ржеве парень собирался сбыть больше 50 граммов героина

Во Ржеве парень собирался сбыть больше 50 граммов героина - ТИА
25 Марта 2017 12:52
Автор:

Фоторепортаж

24-летнего ржевитянина поймали с героином. Наркополицейские изъяли девять полимерных свёртков, в которых находилось, в общем и целом, более 50 г наркотика, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии оперативников задержанный намеревался сбыть наркотик. Возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере», мужчине грозит срок до 20 лет.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сбыт наркотиков торговля наркотиками в тверской области продажа героина
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Mitrij 
    "в которых находилось, в общем и целом, более 50 г наркотика"
Шикардос!
    25.03.2017 14:33
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
98

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
63

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
50

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100