В Твери за три месяца восстановили сгоревшую часовню Почаевской иконы Божией Матери

24 марта в Твери освятили и воздвигли крест на вновь построенную часовню Почаевской иконы Божией Матери в поселке Химинститута.

Часовня, расположенная на территории Калининской центральной районной больницы, сильно пострадала от пожара в январе этого года. Огнем была уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.

Спустя три месяца после пожара на территории больницы было воздвигнуто новое здание. Первое богослужение в новой часовне запланировано на праздник Светлой Пасхи Христовой.