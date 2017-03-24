В Тверской области в кювет опрокинулась фура со свиньями

23 марта в 13.10 в Бежецком районе Тверской области на автодороге Бежецк – Максатиха, в районе д. Филиппково перевернулся грузовик «Мерседес Бенц» со свиньями. Водитель фуры, проезжая опасный участок дороги, превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель в ДТП не пострадал, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Газета «Все для вас» сообщает, что перевозимые животные в аварии также не пострадали. Животные были перегружены в другую машину для дальнейшей транспортировки. фото газеты "Все для Вас"