Семья погорельцев Галецких благодарит читателей ТИА за помощь

ТИА писало про пожар, который произошёл вечером 19 марта на Волоколамском шоссе. Загорелась баня, в которой мылись дети. К счастью, они успели выбежать, но огонь перекинулся на дом. В пожаре никто не пострадал, однако вся семья – мама, папа и двое несовершеннолетних детей – остались, кто, в чём был. Светлана Галецкая рассказала, что из вещей не удалось спасти ничего, огонь уничтожил все детские вещи, учебники.

В понедельник, 20 марта, на нашем сайте была опубликована новость с просьбой помочь семье. Сегодня в редакцию позвонила Светлана и попросила поблагодарить всех неравнодушных людей. Она рассказала, что вещей привезли "два КАМАЗа", и с одеждой вопрос решен.

Если кто-то еще хочет помочь погорельцам можно позвонить Светлане Галецкой: 8 904-020-80-30.