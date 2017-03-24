В Твери Лазурь засосала экскаватор

В Твери продолжается расчистка реки «Лазури». Примерно 11.30 у металлического пешеходного мостика русло чистили два экскаватора, один провалился в воду. Рабочий рассказал, что для расчистки русла экскаваторы делают себе временную дорогу из строительного мусора. Дорога не выдержала, экскаватор провалился в трясину. Машину доставали рабочие своими силами.

- При помощи русской смекалки и второго экскаватора достали утопленника. Ничего страшного не случилось, - не унывает рабочий, - только вымазались немного.

Экскаватор стоимостью в несколько миллионов, по словам рабочих, не пострадал