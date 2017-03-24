tvernews.ru
24 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери Лазурь засосала экскаватор

В Твери Лазурь засосала экскаватор - ТИА
24 Марта 2017 12:37
Автор:

Фоторепортаж
Видео

В Твери продолжается расчистка реки «Лазури». Примерно 11.30 у металлического пешеходного мостика  русло чистили два экскаватора, один провалился в воду. Рабочий рассказал, что для расчистки русла экскаваторы делают себе временную дорогу из строительного мусора.  Дорога не выдержала, экскаватор провалился в трясину. Машину доставали рабочие своими силами.

- При помощи русской смекалки и второго экскаватора достали утопленника. Ничего страшного не случилось, - не унывает рабочий, - только вымазались немного.

Экскаватор стоимостью в несколько миллионов, по словам рабочих, не пострадал

 

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: лазурь русло Лазури провалился экскаватор
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • Paul_Moriarty 
    Теперь совершенно необходимо отчитаться об окончании расчистки русла от экскаваторного мусора и попросить себе премию!
    24.03.2017 12:39
    0 | 3

    • Zorkiy 
      Да уж - только и при помощи Русской Смекалки не одну войну выиграли...
      24.03.2017 12:52
      0 | 1

      • Bonch 
          Это да!  Это  они  могут  -  себя  потешить и других ;-)
        Прикрепленные изображения:
        24.03.2017 13:01
        0 | 3

  • kudimov 
    Не Лазурь, а Гриппинская трясина какая-то... Мало того, что из бюджета деньги сосет на расчистку самой себя, так еще и экскаватор хотела умыкнуть)
    24.03.2017 12:54
    0 | 4

  • Bonch 
      4Х4 трофи-рейд устроили ;-))
    24.03.2017 12:56
    0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Не сдюжил америкосовский экскаватор супротив расейского болота. Ещё один повод для национальной гордости.
    24.03.2017 12:59
    0 | 4

  • infist 
    В Твери ничего не произошло, вот даже видео есть.
    24.03.2017 13:13
    0 | 0

  • horton 
    Ничего не поняла...
Разве можно расчистить РУСЛО реки экскаватором???
Делают себе временную дорогу из строительного мусора - то есть еще больше засоряют???
    24.03.2017 13:18
    0 | 2

    • Paul_Moriarty 
      Правильно! Вон оттуда экскаваторы! Пусть лучше откопают протоку к Волге, чтобы загнать земснаряд.
      24.03.2017 13:23
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
61

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
59

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
50

Исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов: «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию

2017-03-22 11:50
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100