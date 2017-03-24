В Твери Лазурь засосала экскаватор

В Твери продолжается расчистка реки «Лазури». Примерно 11.30 у металлического пешеходного мостика русло чистили два экскаватора, один провалился в воду. Рабочий рассказал, что для расчистки русла экскаваторы делают себе временную дорогу из строительного мусора. Дорога не выдержала, экскаватор провалился в трясину. Машину доставали рабочие своими силами.
- При помощи русской смекалки и второго экскаватора достали утопленника. Ничего страшного не случилось, - не унывает рабочий, - только вымазались немного.
Экскаватор стоимостью в несколько миллионов, по словам рабочих, не пострадал
Комментарии (9)
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horton
24.03.2017 13:18
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Paul_Moriarty
24.03.2017 13:23
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