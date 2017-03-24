Столичные полицейские нашли в Тверской области угнанную дорогую иномарку

В начале марта в полицию поступило сообщение от 53-летнего жителя столицы о том, что со двора одного из домов на Флотской улице похищен его автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Материальный ущерб составил 4 миллиона рублей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Тверской области задержали 45-летнего мужчину.

Похищенный автомобиль изъяли и возвратили владельцу. Также у задержанного изъяты технические устройства для подавления GPS и GSM сигналов.

Следственным отделом ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент ему предъявлено обвинение.