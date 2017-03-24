Тверские спортсмены с первенства мира по джиу-джитсу привезли 7 медалей

19 марта в Греции, в Афинах завершилось первенство мира по джиу-джитсу среди юниоров до 18 лет и до 21 года. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 42 стран.



Успешно выступили тверские спортсмены в составе сборной России. В состязаниях по файтингу (контактные поединки с использованием ударной и бросковой техник) они завоевали семь медалей - две золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды.



Тогрул Сафаров из Конаково одержал победу среди юниоров до 18 лет в весовой категории до 50 кг

Рувим Горбунов из Вышнего Волочка стал победителем среди юниоров до 21 года в весе до 56 кг.

Рафи Рафи-Заде из Конаково завоевал серебряную медаль среди юниоров до 21 года в весе до 77 кг.

Обладателями бронзовых медалей стали Карина Карасева (до 18 лет, 52 кг) из Кашина, волочане Антон Малинин (до 18 лет, 46 кг) и Максим Шутяев (до 18 лет, 55 кг) и Борис Сергеев (до 21 года, 62 кг) из Торжка. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области