В Твери три автомобиля "догнали" друг друга

В Твери, на ул. Советской примерно в 10.20 произошло ДТП - три автомобиля "догнали" друг друга. Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, по предварительной информации в этой аварии никто не пострадал.
В Твери, на ул. Советской примерно в 10.20 произошло ДТП - три автомобиля "догнали" друг друга. Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, по предварительной информации в этой аварии никто не пострадал.
|2017-03-18 20:20
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Комментарии (6)
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Kirush
24.03.2017 12:46
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