Города Калайоки и Удомля нашли пути для сотрудничества

22 марта город тверских атомщиков Удомлю посетили гости из Калайоки (Финляндия). Муниципалитет Калайоки находится в 30-километровой зоне, строящейся при участии Госкорпорации «Росатом» АЭС «Ханхикиви-1», сообщает Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Визит проходил в рамках реализации международной программы отраслевого проекта «Школа Росатома», касался развития системы образования и культуры моногородов. В состав делегации вошли представители мэрии г. Калайоки, их сопровождали специалисты Госкорпорации «Росатом» и Россотрудничества.

Образование и культура, создание широких возможностей для их развития, сохранение мирового культурного наследия способны стать прочной объединяющей силой между государствами в области толерантности и перспективного позитивного сотрудничества. Этому принципу следует отраслевой образовательный проект «Школа Росатома», который с января 2017 года расширил свое пространство и вышел на международный уровень, обретя тем самым новый мощный потенциал для достижения главной задачи – объединение и сплочение стран, прежде всего, с развивающейся атомной генерацией, воспитание подрастающей «атомной» смены в максимально едином образовательном и этическом поле.

Первой страной такого сотрудничества для «Школы Росатома» стала Финляндия, город Калайоки. Отвечая на вопросы журналистов, Юкка Пуоскари, мэр г. Калайоки отметил: «Мы приехали для того, чтобы посмотреть, как живет город, посмотреть те объекты, которые были возведены вместе с сооружением Калининской АЭС, и донести полученную информацию до нашего населения. Преимущества сооружения атомной станции очевидны. Это рабочие места, создание развитой инфраструктуры, дополнительные поступления в бюджеты разного уровня».

Члены делегации совершили обзорную экскурсию по городу Удомля и промышленным объектам Калининской АЭС, приняли непосредственное участие в «Метапредметной Олимпиаде» для школьников и посмотрели на работу творческой мастерской для дошколят «Город наших фантазий». Эти мероприятия были организованы Управлением образования Удомельского городского округа как примеры отдельных проектов «Школы Росатома».

Важным аспектом визита стал «круглый стол» с участием представителей мэрии Калайоки и Администрации Удомельского городского округа. В беседе участники встречи обсудили вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджета города-спутника Калининской АЭС, взаимодействием города с атомной станцией и реализацией совместных социальных проектов. Позитивным аккордом завершения визита стало взаимное согласие обеих сторон рассмотреть возможность установления побратимских связей между Калайоки и Удомлей. «Приобретение статуса городов-побратимов откроет новые возможности в социальном и культурном развитии», – сказали представители органов самоуправления обоих городов.

Гости поблагодарили за радушный прием, и выразили надежду на то, что подобные встречи будут продолжаться, они помогут составить полное представление о научном, экономическом и культурном потенциале современной России и укрепить российско-финские отношения.