Зам председателя Комитета по физкультуре и спорту пойдёт под суд по обвинению в крупном мошенничестве

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области и фактического руководителя ООО «Меркурий» и ООО «Индустрия Холдинг». Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ)
По предварительному сговору обвиняемые, обманывая сотрудников Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, в рамках исполнения государственного контракта похитили денежные средства бюджета Тверской области, выделенные Комитету для проведения учебно-тренировочных сборов по футболу и лыжным гонкам, а также на перевозку студенческой и юниорской хоккейных команд региона в декабре 2014 года. Похитив больше 970 тысяч рублей, обвиняемые причинили бюджету ущерб в крупном размере.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
ullrogova
23.03.2017 20:01
0
|
0